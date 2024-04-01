TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Nisan Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2024 Pazartesi, 10:29
TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

09:00 Taş Kağıt Makas

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kandahar

22:30 Kandahar

01:15 Taş Kağıt Makas

03:15 M. Fatih çıtak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

02:30 Aramızda Kalsın

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel günler

12:30 Aslı hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Yedi Bela Hüsnü

23:45 Atla Gel Şaban

01:30 Bahar

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Yaban Çiçekleri

22:20 Yaban Çiçekleri

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Benim Adım Melek

09:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kara Ağaç Destanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:15 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:10 İddiaların Aksine

20:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:35 Sahur Bereketi

05:15 Kapanış

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Şahane Hayatım

12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbeti

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

02:45 Kefaret

03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 İnadına Aşk

TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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