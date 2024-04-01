TV yayın akışı 1 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Nisan Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Sihirli Annem
09:00 Taş Kağıt Makas
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kandahar
22:30 Kandahar
01:15 Taş Kağıt Makas
03:15 M. Fatih çıtak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Sakla Beni
02:30 Aramızda Kalsın
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel günler
12:30 Aslı hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Yedi Bela Hüsnü
23:45 Atla Gel Şaban
01:30 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Yaban Çiçekleri
22:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Benim Adım Melek
09:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kara Ağaç Destanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:15 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:10 İddiaların Aksine
20:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:35 Sahur Bereketi
05:15 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Şahane Hayatım
12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbeti
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani
02:45 Kefaret
03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
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