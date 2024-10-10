TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ekim günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
11:55 İddialşarın Aksine
20:00 Teşkilat
23:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
01:40 Lingo Türkiye
02:40 Seksenler
03:30 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Deha
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
00:30 Güzel Köylü
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Karadut
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Karadut
03:00 Kuruluş Osman
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Yabani
02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
05:00 Yasak Elma
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