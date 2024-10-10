TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2024 Perşembe, 09:25
TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:45 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

11:55 İddialşarın Aksine

20:00 Teşkilat

23:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

01:40 Lingo Türkiye

02:40 Seksenler

03:30 Gönül Dağı

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Deha

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:00 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

00:30 Güzel Köylü

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Karadut

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Karadut

03:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular 

02:30 Aramızda Kalsın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 10 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Yabani

02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

05:00 Yasak Elma

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