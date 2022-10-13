TV yayın akışı 13 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bir haftayı daha geride bırakmaya yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 13 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mahkum
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Duy Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Karar Perdesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:15 Yeşil Deniz
15:20 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lion
22:30 Teşlilat
01:40 Şehirden Uzak
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