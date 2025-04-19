TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
19 Nisan Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Nisan Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kıyametten Sonra 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Ne Olacak Halim 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hayalimdeki Düğün 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI:Gönül Dağı 19:45
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sucu Kamil
14:00 Sahipsizler
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne Olacak Halim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Beni Böyle Sev
08:00 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Dizi
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 O Ses Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Sustalı Ceylan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kıyametten Sonra
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