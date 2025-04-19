TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
19 Nisan 2025 Cumartesi, 09:27
TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

19 Nisan Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Nisan Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kıyametten Sonra 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Ne Olacak Halim 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hayalimdeki Düğün 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:Gönül Dağı 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sucu Kamil

14:00 Sahipsizler

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ne Olacak Halim

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Beni Böyle Sev

08:00 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Dizi

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 O Ses Türkiye

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Sustalı Ceylan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

TV yayın akışı 19 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kıyametten Sonra

TV rehberi trt TV 8

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