TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 2 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz Salı TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2024 Salı, 09:25
TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)

22:00 Güldür Güldür Show

00:30 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)

02:30 Adile Teyze (Yerli Sinema)

03:45 Arıza (Yabancı Sinema)

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çılgın Ortak (Yerli Sinema)

22:00 Ölümcül Oyun (Yabancı Sinema)

23:50 Ateş Kuşları

02:40 Destan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Uğurlugiller

06:30 Kara Tahta

09:20 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Romanya-Hollanda"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Avusturya-Türkiye"

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

03:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:40 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Black Panther (Yabancı Sinema)

22:45 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)

00:45 Black Panther (Yabancı Sinema)

03:00 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

TV rehberi trt TV 8

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