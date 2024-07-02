TV yayın akışı 2 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 2 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz Salı TV rehberi...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)
22:00 Güldür Güldür Show
00:30 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)
02:30 Adile Teyze (Yerli Sinema)
03:45 Arıza (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çılgın Ortak (Yerli Sinema)
22:00 Ölümcül Oyun (Yabancı Sinema)
23:50 Ateş Kuşları
02:40 Destan
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
06:30 Kara Tahta
09:20 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:50 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Romanya-Hollanda"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Avusturya-Türkiye"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
03:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:40 Lingo Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Black Panther (Yabancı Sinema)
22:45 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)
00:45 Black Panther (Yabancı Sinema)
03:00 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
İlgili Haberler
- Black Panther filminin konusu ne? Black Panther filminin oyuncuları kim?
- Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?
- Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim?
- Dune: Messiah ne zaman vizyona girecek? Dune: Messiah filminin konusu ne, oyuncuları kim?
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması