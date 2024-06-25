TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Haziran Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 25 Haziran Salı TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2024 Salı, 09:52
TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Haziran Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 25 Haziran Salı TV rehberi...

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Uğurlugiller

06:30 Kara Tahta

09:30 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:15 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"

00:15 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)

02:00 Gönül Dağı

04:50 Lingo Türkiye

06:00 Yaşam Başka Yerde

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)

01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

03:10 Destan

05:40 Kalp Yarası

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

02:30 Yüksek Sosyete

04:00 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)

00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)

02:15 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)

23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:45 Amerikalı Kız

03:30 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

21:45 Babası (Yerli Sinema)

00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:30 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 25 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

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