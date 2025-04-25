TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
25 Nisan 2025 Cuma, 09:29
TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25 Nisan Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Nisan Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Üçlü Pürüz 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Erkek Güzeli Sefil Bilo 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor Allstar 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Sustalı Ceylan 20:00

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Kızılcık Şerbeti

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

13:30 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Arka Sokaklar

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 – Vuslat

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:40 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Bir Zamanlar İstanbul

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Hudutsuz Sevda

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Üçlü Pürüz

TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Gel Konuşalım

10:55 – Survivor Panorama

12:30 – İşte Benim Stilim

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

TV rehberi trt TV 8 deprem

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