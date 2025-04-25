TV yayın akışı 25 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...
25 Nisan Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Nisan Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Üçlü Pürüz 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Erkek Güzeli Sefil Bilo 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor Allstar 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 19:45
ATV YAYIN AKIŞI: Sustalı Ceylan 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Kızılcık Şerbeti
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:40 – Vuslat
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:40 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Bir Zamanlar İstanbul
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Hudutsuz Sevda
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Üçlü Pürüz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler
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