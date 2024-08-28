TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:38
TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Safir

03:10 Tatar Ramazan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek 2 Yabancı Sinema)

21:30 Shrek 2 (Yabancı Sinema)

23:30 Yalan

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

01:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)

03:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:00 Nalan (Yerli Sinema)

00:15 Nalan (Yerli Sinema)

02:00 Yalı Çapkını

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:00 Kara Ağaç Destanı

13:20 Lingo Türkiye

14:40 Gönül Dağı

17:50 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"

22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"

00:10 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)

01:50 Gönül Dağı

04:30 3'te 3

05:30 Şehrime Hoş Geldiniz

TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümüne Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Bizim Köylü (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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