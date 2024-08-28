TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek 2 Yabancı Sinema)

21:30 Shrek 2 (Yabancı Sinema)

23:30 Yalan

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı