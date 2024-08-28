TV yayın akışı 28 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Safir
03:10 Tatar Ramazan
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Shrek 2 Yabancı Sinema)
21:30 Shrek 2 (Yabancı Sinema)
23:30 Yalan
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
01:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)
03:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
22:00 Nalan (Yerli Sinema)
00:15 Nalan (Yerli Sinema)
02:00 Yalı Çapkını
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:00 Kara Ağaç Destanı
13:20 Lingo Türkiye
14:40 Gönül Dağı
17:50 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
00:10 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)
01:50 Gönül Dağı
04:30 3'te 3
05:30 Şehrime Hoş Geldiniz
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ölümüne Aşk (Yerli Sinema)
22:15 Bizim Köylü (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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