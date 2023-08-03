TV yayın akışı 3 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2023 Perşembe, 09:51
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kızgın Ateş</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kızgın Ateş

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kahraman Koala Blinky Bill

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:25 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:20 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>00:15 Hayatımın Neşesi</p> <p>02:15 Diriliş "Ertuğrul" </p> <p>04:15 Şehirden Uzakta</p> <p>05:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Adını Sen Koy

09:25 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Hayatımın Neşesi

02:15 Diriliş "Ertuğrul" 

04:15 Şehirden Uzakta

05:20 Seksenler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Kızgın Ateş</p> <p>22:45 Kolombiyalı: İntikam Meleği</p> <p>01:00 Kızgın Ateş</p> <p>03:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kızgın Ateş

22:45 Kolombiyalı: İntikam Meleği

01:00 Kızgın Ateş

03:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kılıç Savaşları 2</p> <p>02:15 Kılıç Savaşları 2</p> <p>04:00 Kalbimin Efendisi</p> <p>05:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kılıç Savaşları 2

02:15 Kılıç Savaşları 2

04:00 Kalbimin Efendisi

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dönence

02:45 Poyraz Karayel

04:15 Kavak Yelleri

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Hberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Görevimiz Tatil</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Vermem Seni Ellere</p> <p>03:35 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Hberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Görevimiz Tatil

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Vermem Seni Ellere

03:35 Üvey Anne

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