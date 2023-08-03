TV yayın akışı 3 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızgın Ateş
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kahraman Koala Blinky Bill
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:25 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Hayatımın Neşesi
02:15 Diriliş "Ertuğrul"
04:15 Şehirden Uzakta
05:20 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kızgın Ateş
22:45 Kolombiyalı: İntikam Meleği
01:00 Kızgın Ateş
03:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği
05:00 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kılıç Savaşları 2
02:15 Kılıç Savaşları 2
04:00 Kalbimin Efendisi
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
04:15 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Hberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Görevimiz Tatil
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Vermem Seni Ellere
03:35 Üvey Anne
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