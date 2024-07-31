MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi?

Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:11

Güncelleme: 31.07.2024 - 00:11

TV8 ekranlarında MasterChef heyecanı yaşanıyor. Ana kadronun tamamlanmak üzere olduğu MasterChef 2024 yarışmasında 16. isim kesinleşti! MasterChef jürisi, 4. gruptaki adaylar arasından en başarılı buldukları tabağın sahibini ana kadroya alıyor. İşte, MasterChef'te ana kadroya giren 16. yarışmacı...

MASRERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Ana kadroya katılacak 16'ncı yarışmacı için adaylar tezgah başına geçti. Şefler MasterChef adaylarından yaratıcı tabaklar çıkarmalarını talep etti.

Şeflerin değerlendirmesi ardından ana kadroya katılan 16. yarışmacı Beyza olarak açıklandı.

MASTERCHEF ANA KADRODAKİ YARIŞMACILAR LİSTESİ

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14.Zeynep

15. Nigar

16. Beyza