Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 19 Mart Yargı var mı?
Yargı dizisi pazar akşamları Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı araştırılıyor. Dizinin takipçileri tarafından yeni bölümün yayın tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 19 Mart Yargı var mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi pazar akşamlarının yakından takip edilen yapımları arasında yerini alıyor. Peki, Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 19 Mart Yargı var mı?
YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Yargı dizisi Kanal D tarafından yayınlanan 19 Mart Pazar günü yayın akışında bulunuyor. Yargı, yeni bölümü bu akşam 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır.
Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne’nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan’a kalmıştır.
Yekta, Ilgaz’ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.
Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin’le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Başlarına gelen onca kötülüğün ardından her zamankinden daha da sıkı el ele tutuşmaları gerekecektir.
YARGI KONUSU NEDİR?
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Kaan Urgancıoğlu - Ilgaz Kaya
Pınar Deniz - Ceylin Erguvan
Hüseyin Avni Danyal - Metin Kaya
Uğur Polat - Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak - Pars Seçkin
Zeyno Eracar - Gül Erguvan
Uğur Aslan - Eren Duman
Pınar Çağlar Gençtürk - Aylin Erguvan Yılmaz
Arda Anarat - Çınar Kaya
Nilgün Türksever - Laçın Tilmen
Cezmi Baskın - Merdan Kaya
Şükran Ovalı - Derya
Kenan Bal - Haluk
Emir Özden - Tolga
Merih Ermakastar - Çetin
Muttalip Müjdeci - Rafet
Elif Melda Yılmaz - Ayten
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