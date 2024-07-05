2025 Seyhan Livaneli Öykü Yarışması başvuruları başladı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:07

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:07

Altıncı Seyhan Livaneli Öykü Yarışması için başvurular başladı. Katılım için son başvuru tarihi 15 Ekim 2024.

Edebiyat dünyamıza soluk katabilecek yeni yazarlar ortaya çıkarmak ve Seyhan Livaneli’nin değerli anısını yaşatmak için Eksik Parça Yayınları’yla birlikte düzenlenen yarışmanın seçici kurulu Zülfü Livaneli (Jüri Başkanı), Hakan Akdoğan, Jale Sancak, Gaye Boralıoğlu, Menekşe Toprak, Barış İnce, Zafer Köse’den oluşuyor.

Adaylar, 'Yüzleşmeler' temalı, elektronik ortamda veya kâğıt baskı olarak yayımlanmamış, başka bir yarışmadan ödül almamış öykülerini 15 Ekim 2024 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndererek başvurularını yapabilir.

* Yarışmanın kazananı 22 Ocak 2025’te açıklanacak. Ödül töreni ise Nisan 2025’te düzenlenecektir.