4.5 milyar yıllık gök taşı ile spor ayakkabı yaptılar

10 Aralık 2021 Cuma, 11:48

Adam McKay’in yönettiği; Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Chris Evans ve Meryl Streep’in başrollerini paylaştığı Don’t Look Up’ın tanıtımı için özel bir ürün ortaya çıkarıldı.

Filmde Profesör Dr Randall Mindy bir kuyruklu yıldızın Dünya’ya çarpmak üzere olduğunu keşfeder ve birbirinden absürt olaylar başlıyor. Netflix yapımı filmin tanıtımı için de sıra dışı bir yöntem tercih edildi ve gök taşlarından bir spor ayakkabı yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Netflix ve Sotheby’s, özel bir New Balance 550 oluşturmak için bir araya geldi.

Spor giyim markasının sunduğu diğer ayakkabılardan farklı olarak, türünün tek örneği olan bu ayakkabılar, Rusya’nın Hekandue nehrinden çıkarılan pallasit gök taşı parçalarından yapıldı. Ayakkabılar için bu gök taşı parçaları kesildi.

4.5 MİLYAR YILLIK

Zümrüt ve kehribar gibi bir dizi renk içeren spor ayakkabıya toplamda 34 olivin ve peridot kristali parçası dahil edildi. Özel spor ayakkabılar için kullanılan gök taşının, filmin ima ettiği kurgusal kuyruklu yıldıza benzer şekilde, bir asteroit veya kuyruklu yıldızın çekirdeğinde 4,5 milyar yıldan fazla bir süre önce oluştuğu söyleniyor.

Sotheby’s’ten Brahm Wachter, “Teknik olarak dört milyar yıldan daha eski olan bir çift spor ayakkabı sunma fırsatımız her gün olmuyor. Sotheby’s’de şimdiye kadar yaratılmış en şaşırtıcı ve özel spor ayakkabılarından bazılarını sunmaktan olağanüstü bir zevk aldık, ancak çok azı bu inanılmaz çiftin benzersizliğine rakip olabilir” dedi.

Ayakkabılar için 17 Aralık’a kadar teklif verilebilecek.

Netflix'in yeni yapımı Don't Look Up'ın fragmanı ise şu şekilde: