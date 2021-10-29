ABBA grubu müziği bırakıyor: 'Buraya kadar'
1970'li yıllarda dünya çapında popüler olan ve şarkıları bugün de hala dinlenen İsveçli müzik grubu ABBA, 40 yıl aradan sonra yeniden hazırladığı albümden sonra müziği bırakıyor. Grup üyesi Benny Andersson, emeklilik haberini, "Buraya kadar" diyerek duyurdu.
Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA, yeni albümlerini çıkardıktan
sonra müziğe veda edeceklerini açıkladı. 40 yılın ardından ilk albümlerini
hazırlayan grup, emeklilik haberini sahne şovları esnasında duyurdu.
Ünlü pop grubu ilk olarak 1982’de ayrıldı, ancak bu yılın
başlarında yeniden bir araya geldi. Voyage adlı dokuzuncu stüdyo albümünü
kaydeden ABBA, gelecek yıl mayıs ayında İngiltere’nin Londra şehrinde dijital
sahne şovu sergilemeyi planlıyor.
Konserler, Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa
edilmiş bir ABBA Arena'da gerçekleştirilecek ve grubun dört üyesinin dijital
versiyonlarını içerecek.
"BURAYA KADAR"
Grup üyeleri Benny Andersson (74) ve Bjorn Ulvaeus (76)
yıllar sonra bir araya gelmelerinin bir kere mahsus olduğunu söylerken, 22
Kasım’da Voyage albümünü çıkaracak olan ABBA, daha fazla müzik kaydı
yapmayacak.
NTV’nin aktardığına göre, The Guardian gazetesine konuşan
Benny Andersson, “1982’de ‘Buraya kadar’ dememiştim. Kendime ‘ABBA bir daha
asla olmayacak’ da demedim hiç ama şimdi söyleyebilirim: Buraya kadar” dedi.
70’LERE DAMGA VURDULAR
Agnetha Fältskog (71) ve Anni-Frid Lyngstad’ın (75) da yer
aldığı ABBA grubu, 1974 yılında Waterloo şarkısıyla Eurovision Şarkı
Yarışması’nı kazanmalarıyla adlarını duyurdu. Müzik endüstrisinden uzaklaşmadan
önce Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me ve Thank You For The Music
gibi film şarkılarını yaptılar.
Dörtlü, dünya çapında popülerlik kazanarak 50 yıllık süreçte
400 milyondan fazla albüm sattı.
Eylül ayında, 40 yıl sonra çıkacak yeni albümleri için canlı
yayın lansmanı yapan grup, Voyage albümünün 10 şarkısından I Still Have Faith
In You ve Don't Shut Me Down parçalarını da yayınladı.
ABBA grubu, gelecek yıl yapacakları hologram turne adını verdikleri proje için kendi sitelerinden bilet alınabileceğini duyurdu. Müzisyenler, gösteride grubun klasik hitlerinden oluşan 22 şarkının yer alacağını ve bir buçuk saat süreceğini söyledi.
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