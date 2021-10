ABBA grubu müziği bırakıyor: 'Buraya kadar'

29 Ekim 2021 Cuma, 10:45

Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA, yeni albümlerini çıkardıktan sonra müziğe veda edeceklerini açıkladı. 40 yılın ardından ilk albümlerini hazırlayan grup, emeklilik haberini sahne şovları esnasında duyurdu.

Ünlü pop grubu ilk olarak 1982’de ayrıldı, ancak bu yılın başlarında yeniden bir araya geldi. Voyage adlı dokuzuncu stüdyo albümünü kaydeden ABBA, gelecek yıl mayıs ayında İngiltere’nin Londra şehrinde dijital sahne şovu sergilemeyi planlıyor.

Konserler, Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilmiş bir ABBA Arena'da gerçekleştirilecek ve grubun dört üyesinin dijital versiyonlarını içerecek.

"BURAYA KADAR"

Grup üyeleri Benny Andersson (74) ve Bjorn Ulvaeus (76) yıllar sonra bir araya gelmelerinin bir kere mahsus olduğunu söylerken, 22 Kasım’da Voyage albümünü çıkaracak olan ABBA, daha fazla müzik kaydı yapmayacak.

NTV’nin aktardığına göre, The Guardian gazetesine konuşan Benny Andersson, “1982’de ‘Buraya kadar’ dememiştim. Kendime ‘ABBA bir daha asla olmayacak’ da demedim hiç ama şimdi söyleyebilirim: Buraya kadar” dedi.

70’LERE DAMGA VURDULAR

Agnetha Fältskog (71) ve Anni-Frid Lyngstad’ın (75) da yer aldığı ABBA grubu, 1974 yılında Waterloo şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanmalarıyla adlarını duyurdu. Müzik endüstrisinden uzaklaşmadan önce Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me ve Thank You For The Music gibi film şarkılarını yaptılar.

Dörtlü, dünya çapında popülerlik kazanarak 50 yıllık süreçte 400 milyondan fazla albüm sattı.

Eylül ayında, 40 yıl sonra çıkacak yeni albümleri için canlı yayın lansmanı yapan grup, Voyage albümünün 10 şarkısından I Still Have Faith In You ve Don't Shut Me Down parçalarını da yayınladı.

ABBA grubu, gelecek yıl yapacakları hologram turne adını verdikleri proje için kendi sitelerinden bilet alınabileceğini duyurdu. Müzisyenler, gösteride grubun klasik hitlerinden oluşan 22 şarkının yer alacağını ve bir buçuk saat süreceğini söyledi.