Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan kaza sonrası ilk paylaşım: 'Leyla'nın durumu iyi'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kaza geçiren kızı Leyla Ilıcalı ve Yasemin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yasemin ve Leyla Ilıcalı, 15 Ocak'ta Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirmişti. İçinde bulundukları cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, ormanın içine doğru sürüklenmişti.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 13:56
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan kaza sonrası ilk paylaşım: 'Leyla'nın durumu iyi'
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Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklenmişti.

Kazada yaralanan olmazken, cip çekiciyle kaldırılmıştı. 

KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz "Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün Bolu Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız kazayı şükürler olsun yara almadan atlattı. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


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