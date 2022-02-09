Adele, 'ilkleriyle' BRIT Ödülleri'ne damga vurdu
Birleşik Krallık'ın en önemli müzik ödüllerinden biri olan BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, birden fazla kategoride aldığı ödülle geceye damga vurdu. Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü olmuştu.
İngiltere'de 1977 yılından beri her yıl verilen ve en önemli müzik ödüllerinden biri olan BRIT Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Ödüller, Londra’daki O2 Arena’da verilirken, gösteri aynı zamanda YouTube’da yayınlandı.
Bu yıl ödül töreninde kadınlar öne çıktı. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran ilk İngiliz töreninde, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı. Kadınların damga vurduğu gecenin parlayan ismi ise Adele oldu. Adele; yılın sanatçısı, yılın albümü, yılın şarkısı gibi büyük ödülleri kucaklayan isim oldu.
"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"
Sözcü'nün aktardığı habere göre; Adele ödülünü alırken, “Bir piyano baladının bu kadar çok müzisyene karşı kazandığına inanamıyorum” dedi. Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü oldu ve CD satışını da canlandırmayı başardı.
Başarılı isim, yılın albümü ödülünü oğlu Angelo ve eski kocası Simon Konecki’ye adadı ve şunları söyledi:
“Bu albüm sadece benim değil, hepimizin yolculuğuydu ve benim için çok kişisel bir albüm çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık pek çok insan bunu yapmıyor.”
2022 BRIT Ödüllerini kazananların listesi ise şu şekilde:
Yılın sanatçısı
Adele
Yükselen Yıldız
Holly Humberstone
Yılın şarkısı
Adele – Easy on Me
En iyi yeni sanatçı
Little Simz
Yılın albümü
Adele – 30
En iyi rock/ alternatif
Sam Fender
En iyi Hip-hop, rap
Dave
En iyi dans
Becky Hill
En iyi Pop, R&B
Dua Lipa
En iyi global şarkıcı
Billie Eilish
En iyi global grup
Silk Sonic
En iyi grup
Wolf Alice
En iyi global şarkı
Olivia Rodrigo – Good 4 U
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