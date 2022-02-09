Adele, 'ilkleriyle' BRIT Ödülleri'ne damga vurdu

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:25

İngiltere'de 1977 yılından beri her yıl verilen ve en önemli müzik ödüllerinden biri olan BRIT Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Ödüller, Londra’daki O2 Arena’da verilirken, gösteri aynı zamanda YouTube’da yayınlandı.

Bu yıl ödül töreninde kadınlar öne çıktı. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran ilk İngiliz töreninde, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı. Kadınların damga vurduğu gecenin parlayan ismi ise Adele oldu. Adele; yılın sanatçısı, yılın albümü, yılın şarkısı gibi büyük ödülleri kucaklayan isim oldu.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Adele ödülünü alırken, “Bir piyano baladının bu kadar çok müzisyene karşı kazandığına inanamıyorum” dedi. Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü oldu ve CD satışını da canlandırmayı başardı.

Başarılı isim, yılın albümü ödülünü oğlu Angelo ve eski kocası Simon Konecki’ye adadı ve şunları söyledi:

“Bu albüm sadece benim değil, hepimizin yolculuğuydu ve benim için çok kişisel bir albüm çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık pek çok insan bunu yapmıyor.”

2022 BRIT Ödüllerini kazananların listesi ise şu şekilde:

Yılın sanatçısı

Adele

Yükselen Yıldız

Holly Humberstone

Yılın şarkısı

Adele – Easy on Me

En iyi yeni sanatçı

Little Simz

Yılın albümü

Adele – 30

En iyi rock/ alternatif

Sam Fender

En iyi Hip-hop, rap

Dave

En iyi dans

Becky Hill

En iyi Pop, R&B

Dua Lipa

En iyi global şarkıcı

Billie Eilish

En iyi global grup

Silk Sonic

En iyi grup

Wolf Alice

En iyi global şarkı

Olivia Rodrigo – Good 4 U