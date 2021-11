Başrol oyuncusu duyurdu: After Life'ın üçüncü sezonu geliyor

İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonunun yakında geleceğini duyurdu. Eski sezonların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Gervais paylaşımına, "#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek" notunu düştü.

#AfterLife3 is coming soon. It’s the best one yet and I promise the dog does not die. pic.twitter.com/6qHa7xP48u