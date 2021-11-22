Başrol oyuncusu duyurdu: After Life'ın üçüncü sezonu geliyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 13:03

İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonunun yakında geleceğini duyurdu. Eski sezonların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Gervais paylaşımına, "#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek" notunu düştü.

#AfterLife3 is coming soon. It’s the best one yet and I promise the dog does not die. pic.twitter.com/6qHa7xP48u — Ricky Gervais (@rickygervais) November 21, 2021

Beyazperde'nin haberine göre, "After Life"ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz bahar ayında gerçekleşti. Dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais'e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.

İlk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan dizinin son sezonu iki yıla yakın bir aradan sonra yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizinin orijinal hikayesine göre; "Mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını “süper güç” gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.

