Araştırma: Beyninizi genç tutmak için bu alışkanlıklardan uzak durun!
Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve zihinsel egzersizler, beyin sağlığını korumanıza yardımcı olur. Peki beynin yaşlanmasına engel olmak ne yapabilirsiniz? İşte, beyin sağlığınızı arttırmak için uzak durmanız gereken davranışlar.
Yaşlandıkça zihinlerimizin ve bedenlerimizin değişmesi normaldir. Bu değişikliklerin bazıları genetiğe bağlı gelişirken bazıları çevreyle ve zamanımızı nasıl geçirdiğimizle ilgilidir. İşte, beyin sağlığınızı arttırmak için uzak durmanız gereken davranışlar.
1- AYNI RUTİNE BAĞLI KALMAK
Yeni şeyler öğrenmek beyni genç tutar. Öğrenmek, yaratıcılığı artırır, bilgi akışı olur ve genel anlamda bilişsel becerilerimiz gelişir.
2- YETERİNCE SOSYALLEŞMEMEK
Yalnızlık ruh halimize ve beyin fonksiyonumuza zarar verebilir. Çevresiyle daha sıkı bağları olan bireylerin daha sağlıklı beyin fonksiyonları olduğu gözlemlenmiştir.
3-SÜREKLİ STRESLİ OLMAK
Anksiyete ve stres hem ruh hem de fiziksel sağlığımızı etkiler. Günlük yaşam içinde zor olsa da stres seviyesini düşürmek için yollar bulmaya çalışın.
4- DÜZGÜN BESLENMEMEK
Beslenme şeklimiz, beyin sağlığımızı etkiler. Tamamen dengeli bir beslenmeye sahip olmak her zaman kolay değildir, ancak doğru besinleri tüketmek, performansınızı en üst düzeyde tutmanızı sağlayabilir.
5- YETERİNCE UYUMAMAK
Ortalama bir yetişkinin kendini dinlenmiş ve güne hazır hissetmesi için 7 ila 8 saat uykuya ihtiyacı vardır, ancak çok azımız gerçekten ihtiyacımız olan uykuyu alabiliyoruz. Yeterince uyumamak hafızada, problem çözme yeteneğinde ve muhakeme becerilerinde azalmaya neden olabilir.
6- EĞLENCEYE ZAMAN AYIRMAMAK
Beyin sağlığımız aynı zamanda mutluluğumuza, refah duygumuza ve ne kadar eğlendiğimize bağlıdır. Sadece eğlence amaçlı aktivitelere katılmak bile demans riskini azaltır.
7- HAREKETSİZ OLMAK
Vücudumuzu her gün biraz da olsa hareket ettirmek beyindeki kan akışını ve büyüme hormonlarını artırırken stresimizi de azaltır. Beyin sağlığınızda olumlu değişiklikler yaratmak için egzersizlerinizin yüksek yoğunlukta olması gerekmez.
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