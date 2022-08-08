Aşırı sıcaklardan gündüz eve kapanıyorlar, gece parklara akın ediyorlar

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan dolayı cadde ve sokaklar boşalıyor.

Yurttaşlar gündüz dışarıya çıkmayı tercih etmezken, akşam ise parklar doluyor. Gündüz aşırı sıcaklardan çocuğunu çıkartamayan Selahattin Moram, akşam ailesiyle soluğu Kayapınar ilçesindeki 75 Parkı'nda aldı. Moram, “Gündüz zaten dışarı çıkmak mümkün değil. Televizyonlarda 40-45 deniliyor ama bizim hissettiğimiz abartısız 60 derece. Küçük kızı görüyorsunuz, gündüz çıkartmak mümkün değil. Akşam serinliğinde bir nebze de olsa çıkartabiliyoruz. Çocuklar gündüz ciddi anlamda sıkıntıda. Daha önce Diyarbakır havası bu kadar bunaltıcı değildi” dedi.

“DİYARBAKIR’DA HAYAT YAZIN GECE OLUR”

Geçmiş yıllarda kuru sıcak olduğunu, bu kadar nem olmadığını ifade eden Moram, “Özellikle son 3-5 yıldır içine nem de girince, üstüne bir de sıcaklık çekilmez bir hal alıyor. Adana, Mersin havasını yaşıyoruz. Gündüz görüntü itibarıyla da görüyoruz bildiğiniz asfalt eriyor. Millet haliyle çıkamıyor. Akşam olunca parklar, bahçeler, sulak, serin yerler dolup taşıyor. Diyarbakır’da hayat yazın gece olur. Gündüz yok diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"SICAKLARDAN PİYASADA İŞLER DÜŞÜYOR"

Ayakkabı boyacılığı yapan esnaf Ömer Öner, vatandaşların sıcakta fazla dışarı çıkmadığını ifade etti. Piyasada işlerin düştüğünü kaydeden Öner, “Diyarbakır’da yerli ve yabancı vatandaşlarda 17.00’den sonra dışarı çıkıp dolaşırlar. 41 derece görünüyor ama bana göre maruz kalınan yerlerde 50’ye doğru gidiliyor” dedi.