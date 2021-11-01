Aşk Mantık İntikam'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ozan Çağla'dan boşanamıyor mu?"

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:52

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Dram ve romantik komedi türündeki sevilen dizi Aşk Mantık İntikam Güney Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlama olarak yayınlanıyor.

Her hafta cuma akşamı 20.00'de yayınlanan dizinin son olarak 20. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam'ın 20. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ozan, Çağla’yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi’nin evinde bomba etkisi yaratır. Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan’a ders vermek için bir plan hazırlar. Ozan’ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan’a karşı mesafelidir. Ozan, Esra’ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan’la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif’in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft’ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok edecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN KONUSU NE?

Esra’nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.