Ayşecan Tatari kızının doktorundan gelen mesajı ifşa etti

17 Şubat 2022 Perşembe, 19:36

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteri ile tanınan Ayşecan Tatari, önceki gün 1,5 yaşındaki kızı Müjgan’ı göz muayenesi için hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından evine giden oyuncu, doktordan yanlışlıkla kendisine gelen mesajı görünce şoke oldu.

MESAJI ARKADAŞINA ATMAK İSTERKEN OYUNCUYA GÖNDERDİ

Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari’nin kızıyla ilgili “Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum” ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla oyuncuya gönderdi.

Instagram hesabından doktorun mesajını ifşa eden Ayşecan Tatari, “Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan’ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü hastasıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıkla. Nasıl? Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?” dedi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Ünlü oyuncu şoke eden mesajın ardından doktoru bağlı bulunduğu hastaneye şikayet etti. Süreci sevenleriyle paylaşan Tatari şu mesajı yayınladı:

"Mesajlarınızdan sonra bir bilgilendirme yapmak istedim. Hastaneden dün akşam aradılar. Konuyu çok ciddiye alıyorlar çünkü kişisel verilerin korunmasın ve hasta gizliliğine aykırı bu olanlar. Bir ihlal var. Hastanenin kendi içinde bir süreç olacak sanırım. Ben de resmi kayıtlarda olması için gerekli kurumlara şikayette bulunacağım. Olan şey çok tatsız, umarım bunun konuşulması, gündeme gelmesi ileride olabilecek bazı hadiselerin önüne geçer. Hepimizin güvenmek istediği kurumlara güvenerek yaşayabildiği bir hayatta yaşamak dileğiyle..."