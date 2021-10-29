Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'
ABD’de babasının cenazesinde tabutu önünde verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Instagram fenomeni Jayne Rivera, “Babam hayatta olsa onaylardı” diyerek kendini savundu.
Açık tabut ritüeliyle düzenlenen cenazede Miami’de yaşayan
Jayne Rivera 11 Ekim’de kaybettiği babasının tabutu önünde verdiği pozları
geçen pazar paylaşmıştı.
Instagram fenomeni, kaydırmalı olarak birden fazla fotoğraf
kullandığı paylaşımında kameraya farklı pozlar vermiş ve fenomenin bu
paylaşımları tüm dünyada tepki çekmişti.
Altına da “Kelebek uçtu gitti. Huzur içinde uyu babacım. Sen
benim en iyi arkadaşımdın” yazdı. Ayrıca bir fenomen olarak 'baba', 'cenaze' gibi etiketleri de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.
Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini
fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı 'Jayne
Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl
düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da 'cenazeyi yas elbisesini
sergileme fırsatı olarak gördüğünü' söyledi.
NTV’de yer alan habere göre; tepkiler üzerine yanlış bir şey
yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa
babasının da onaylayacağını söyledi.
Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını
belirten fenomen “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli
farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak
görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez
yaptığımız gibi” dedi.
Paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera “Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar” diye konuştu.
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