Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'

29 Ekim 2021 Cuma, 11:39

Açık tabut ritüeliyle düzenlenen cenazede Miami’de yaşayan Jayne Rivera 11 Ekim’de kaybettiği babasının tabutu önünde verdiği pozları geçen pazar paylaşmıştı.

Instagram fenomeni, kaydırmalı olarak birden fazla fotoğraf kullandığı paylaşımında kameraya farklı pozlar vermiş ve fenomenin bu paylaşımları tüm dünyada tepki çekmişti.

Altına da “Kelebek uçtu gitti. Huzur içinde uyu babacım. Sen benim en iyi arkadaşımdın” yazdı. Ayrıca bir fenomen olarak 'baba', 'cenaze' gibi etiketleri de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı 'Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da 'cenazeyi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü' söyledi.

NTV’de yer alan habere göre; tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa babasının da onaylayacağını söyledi.

Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten fenomen “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” dedi.

Paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera “Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar” diye konuştu.