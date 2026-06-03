Bacak sağlığında kritik ayrım: Selülit mi, lipödem mi?

Bacaklarda oluşan düzensiz görünüm, şişlik ya da yağ birikimi çoğu kişi tarafından selülit olarak değerlendirilir. Ancak bu durum her zaman selülit olmayabilir. Özellikle son yıllarda daha fazla konuşulmaya başlanan lipödem, selülitle sıkça karıştırılan ancak çok daha farklı bir sağlık durumudur. Peki, bu durum hakkında bilmeniz gereken temel farklar nelerdir? İşte selülit ile lipödem arasındaki ayrımlar...

SELÜLİT NEDİR?

Selülit, cilt altındaki yağ hücrelerinin bağ dokusu arasında düzensiz şekilde birikmesiyle ortaya çıkan “portakal kabuğu” görünümüdür. Genellikle kadınlarda görülür ve estetik bir durum olarak değerlendirilir.

Selülitin oluşumunda genetik faktörler, hormonlar, beslenme düzeni ve hareketsiz yaşam etkili olabilir.

LİPÖDEM NEDİR?

Lipödem, özellikle bacak ve kalçalarda simetrik yağ birikimi ile karakterize edilen kronik bir durumdur. Zamanla ilerleyebilir ve ağrı, hassasiyet gibi belirtiler gösterebilir.

Selülitten farklı olarak lipödem sadece estetik değil, aynı zamanda yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunu olarak kabul edilir.

SELÜLİT VE LİPÖDEM ARASINDAKİ FARKLAR

1. Ağrı ve hassasiyet

Selülitte genellikle ağrı hissedilmez. Ancak lipödemde bacaklarda dokunmaya karşı hassasiyet, ağrı ve kolay morarma gibi belirtiler görülebilir. Bu, iki durum arasındaki en önemli ayrımlardan biridir.

2. Vücut dağılımı farkı

Selülit vücudun farklı bölgelerinde görülebilirken, lipödem genellikle simetrik şekilde bacaklarda ve bazen kollarda ortaya çıkar. Ayak bilekleri genellikle etkilenmez.

3. Diyet ve egzersize tepki

Selülit, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile büyük ölçüde azaltılabilir. Ancak lipödem, diyet ve sporla tamamen ortadan kalkmaz ve daha özel bir yaklaşım gerektirir.

4. İlerleme durumu

Selülit sabit veya yavaş ilerleyen bir durumken, lipödem zamanla artış gösterebilen kronik bir rahatsızlıktır. Bu nedenle erken fark edilmesi önemlidir.

SELÜLİT VE LİPÖDEM NASIL AYIRT EDİLİR?