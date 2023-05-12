'Bahar yorgunluğu kıyı bölgelerde yaşayanları daha fazla etkiliyor'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, uzun süren yorgunluk hissinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"CİDDİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ OLABİLİR"

Pulak, "Sabahları güne yorgun başlanıyor ve gün boyu bu yorgunluk devam ediyorsa nedeni ciddi bir sağlık problemi olabilir. Bahar yorgunluğu genellikle mevsimsel değişikliklere yorulsa da uzun süren yorgunluğun önemsenmesi gerekir. Kansızlık, enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları, yetersiz beslenme, tümörler, tiroid hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, uyku bozuklukları, stres, depresyon gibi sorunlar da yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle uzun süren yorgunluk durumlarında hekime başvurmakta fayda var" diye konuştu.

Bahar yorgunluğu ile karıştırılabilecek önemli sağlık problemlerinden birinin hashimoto tiroidi olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Pulak, ”Belirtileri bahar yorgunluğuna benzeyen ciddi sağlık problemlerinden biri, tiroid bezinin yetersiz çalıştığı hipotiroididir. Birçok nedene bağlı olabilen hipotiroidinin en sık görülen tipi hashimoto tiroidinde halsizlik, yorgunluk, isteksizlik gibi bahar yorgunluğu ile karıştırılabilecek semptomlar görülebilir. Bu semptomlara ek olarak kilo vermede zorlanma ve kilo alma, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, depresyon ve anksiyete, eklemlerde şişlik ve ağrı, ödem, kadınlarda adet düzensizliği, cinsel isteksizlik ve bağışık sisteminde zayıflama hashimoto hastalığının en sık görülen belirtileridir” dedi.

"TEDAVİYE BAŞVURULMALI"

Bahar yorgunluğuna karşı alınabilecek önlemlere de değinen Pulak, “Yorgunluk ciddi bir sağlık probleminden kaynaklanıyor olabileceği gibi bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, kötü beslenme, tembel yaşam biçimi gibi nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir. Yorgunluğun asıl nedeni belirlenip önlemler buna göre alınmalı, yorgunluğu tetikleyici hastalıkların saptanması durumunda tedaviye başvurulmalı. Yorgunluk sorunu olanlar B ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ve çinko desteğinden faydalanabilir. Sağlıklı beslenme düzeni oluşturup, gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimi yaparak yorgunluğun önüne geçilebilir. Tütün ürünlerinden ve alkolden kesinlikle uzak durulması gerekir. Uyku kalitesi çok önemli, yetersiz uygu yorgun hissedilmesine neden olabilir” diye konuştu.