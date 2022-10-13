'Bal Yeme Yarışması'nda 700 gram balı 55 saniyede bitirip birinci oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki 'Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali'nde düzenlenen 'Bal Yeme Yarışması'nda, 700 gram balı 55 saniyede bitiren Serkan Esenoğlu, birinci oldu.
Altındağ'daki Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali'nde 'Bal Yeme Yarışması' düzenlendi. 10 kişinin katıldığı yarışmada kişi başı 700 gram bal verildi.
Katılımcılar, önlerindeki balları hızlıca yemek için kıyasıya yarıştı. Yarışmacılardan Serkan Esenoğlu, 700 gram balı 55 saniyede bitirerek birinci oldu. 55 saniyede balın 458 gramını tüketen Mehmet Said Kurt ikinci, 356 gramı tüketen Saim Çağatay ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine 1000 TL, ikincisine 500 TL, üçüncüsüne ise 250 TL para ödülü ile bal hediye edildi.
Serkan Esenoğlu, balı yerken zorlanmadığını belirterek, "Babam da bal üreticisi, biz de bal üretiyoruz. Ben organik ürünlerini çok seviyorum. Bütün çocuklarımızı organik beslenmeye davet ediyorum. Tüketici ile üreticiyi buluşturan organizasyon sahiplerine de çok teşekkür ediyorum, çok güzel emek vermişler" dedi.
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