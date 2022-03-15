Benedict Cumberbatch, Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Ukraynalı mültecilere yardım eli uzattı. Ünlü oyuncu, ülkelerindeki savaştan kaçan mültecilere evinin kapılarını açmak istediğini söyledi.
‘Sherlock’ dizisiyle tanınan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, önceki gün Londra'da düzenlenen BAFTA ödül gecesine eşi Sophie Hunter ile katıldı. Törende Cumberbatch, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla ilgili yorumlarda bulundu.
Daha önce katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına desteğini göstermek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, yeni bir açıklama yaparak, savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını belirtti.
NTV'de yer alan habere göre; Cumberbatch, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" dedi.
45 yaşındaki oyuncu, Ukrayna’ya destek verenlerin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi. Cumberbatch, halkın acı çeken bu insanlara yardım etmek amacıyla politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini de dikkat çekti.
"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI"
Cumberbatch, konuyla şunları da söyledi:
"Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum.”
Cumberbach, BAFTA gecesinde Ukrayna'ya desteğini takım elbisesinin yakasına ülke bayrağını taşıyan rozeti takarak da gösterdi.
İLK ADIMI O ATMIŞTI
Moda dünyasında Ukrayna’daki mülteciler için yardım eli uzatan ilk kişilerden biri model Mica Arganaraz’dı. Son olarak Paris Moda Haftası'nda defileye çıkan Arganaraz, elde ettiği geliri Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlara bağışlayacağını duyurmuştu.
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