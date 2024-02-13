Benzediği organa iyi gelen 10 mucizevi besin!

Zaman zaman hiç düşünmeden tüketilen ve mutfakta yer alan bazı besinlere farklı açıdan bakıldığında birçoğunu vücuttaki bir parçayla bağdaştırmak mümkün olabiliyor. Bazı besinler var ki benzediği organlara iyi gelebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:52
Benzediği organa iyi gelen 10 mucizevi besin!
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Birçok insan, besinlerin sadece vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini sağladığını düşünürken, bazı yiyecekler ilginç bir şekilde belirli organlara benzer. Daha da ilginci, bu organları temsil eden yiyeceklerin genellikle o organın sağlığını destekleyen besinler içerdiği gerçeğidir. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında bilgiler verdi.

Tatlı Patates - Pankreas

 
Kan basıncını rahatlatarak pankreasın rahat çalışmasını sağlar.

Domates - Kalp

 
İçerdiği likopen kanı  ve kalbi korur ve temizler bu sayede kalp daha iyi çalışır.
 

Ceviz - Beyin

 
İçerdiği e vitamini ve n3 yağ asidi sebebiyle tam bir beyin dostudur.

Greyfurt - Göğüs

 
Limonid içeriği sebebiyle tam bir göğüs kanser karşıtıdır.

Zencefil - Mide

 
Mideyi temizleyerek gazı önler ülser reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı,hazımsızlık sorunu,kusma ve gaz problemine karşı rahatlatıcıdır.

Üzüm - Akciğer

 
Alvaollere oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.

Mantar - Kulak

 
İçerdiği D vitamini sebebiyle duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantar ortadan ikiyi ayrıldıpında kulağa benzer.

Kereviz - Kemik

 
İçerdiği silisyum sebeyile kemiğin sert  yapısını oluşturur.

Avokado - Uterus

 
İçerdiği mikro-makro elementler sayesinde rahimi temizler ve rahimağzı kanseri riskinin azlatır.

Havuç - Göz

 
Havuç, beta karoten deposu olduğundan göz sağlığı için birebirdir.

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