Benzediği organa iyi gelen 10 mucizevi besin!

Birçok insan, besinlerin sadece vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini sağladığını düşünürken, bazı yiyecekler ilginç bir şekilde belirli organlara benzer. Daha da ilginci, bu organları temsil eden yiyeceklerin genellikle o organın sağlığını destekleyen besinler içerdiği gerçeğidir. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında bilgiler verdi.



Tatlı Patates - Pankreas

Kan basıncını rahatlatarak pankreasın rahat çalışmasını sağlar.

Domates - Kalp

İçerdiği likopen kanı ve kalbi korur ve temizler bu sayede kalp daha iyi çalışır.

Ceviz - Beyin

İçerdiği e vitamini ve n3 yağ asidi sebebiyle tam bir beyin dostudur.

Greyfurt - Göğüs

Limonid içeriği sebebiyle tam bir göğüs kanser karşıtıdır.

Zencefil - Mide

Mideyi temizleyerek gazı önler ülser reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı,hazımsızlık sorunu,kusma ve gaz problemine karşı rahatlatıcıdır.

Üzüm - Akciğer

Alvaollere oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.

Mantar - Kulak

İçerdiği D vitamini sebebiyle duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantar ortadan ikiyi ayrıldıpında kulağa benzer.

Kereviz - Kemik

İçerdiği silisyum sebeyile kemiğin sert yapısını oluşturur.

Avokado - Uterus

İçerdiği mikro-makro elementler sayesinde rahimi temizler ve rahimağzı kanseri riskinin azlatır.

Havuç - Göz