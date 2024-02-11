Gece uykularınızı kaçıran bilmediğiniz kafeinli besinler

Kafeini çoğu zaman kahveyle ilişkilendiriyoruz. Ancak, içinde kafein bulunan pek çok başka yiyecek de uykusuzluğa neden olabilir. İşte sizi fark ettirmeden gece uykularınızı bölecek kafeinli besinler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 12:21
Gece uykularınızı kaçıran bilmediğiniz kafeinli besinler
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Beslenmenizde kafein içeriği nedeniyle uyku sorunlarına neden olan birçok besin olabilir. Kafeinin baş ağrısı ve anksiyete gibi olumsuz etkileri görülüyor, bu nedenle diyetinizdeki uyarıcılara göz atmanız faydalı olabilir. İşte gece uykularınızı kafeinle bozacak besinler...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın sağlık açısından faydalarına rağmen yatmadan önce tüketilmesi önerilmez. Yüksek oranda kakao içeren 100 gramlık bitter çikolata yaklaşık 80 mg kafein içerir. Ortalama bir kalıp ise yaklaşık 25 mg kafein içerir.

ÇAY

Diğer sıcak içecek tercihiniz olan çay da kafein içerebilir. Kahvaltı çayı ve yeşil çayın her ikisi de doğal olarak oluşan kafein içeriyor. Bir fincan demlenmiş çay yaklaşık 30 ila 50 mg kafein içerir.

DONDURMA

Sıcak bir günde favori yiyecek olan veya TV izlerken keyifle tüketilen dondurmanın bazı çeşitleri de kafein içerebilir. Kahve aromalı olmayan bir dondurma seçmek isteyebilirsiniz çünkü bazı kahveli dondurmalar sadece iki kaşıkta 50 mg'ın üzerinde kafein içerebilmektedir.

NANELİ ŞEKER

Akşam yemeği sonrası nane şekeri ferahlatıcı bir seçenek olabilir ancak bu şekerler bazen kafein içerebilir.

GAZLI İÇECEKLER

Konu gazlı içeceklere geldiğinde tek endişe nedeni yüksek şeker içeriği değil. Gazlı içecekler aynı zamanda yüksek miktarda kafein de içeriyor. Akşamları bir kutu kola içmek iyi bir fikir değil...İster tam yağlı ister diyet versiyonlarını tercih edin, kola kafein içerir. Bir kutuda 34 mg kafein var, bu da ortalama bir fincan çayla aynı.


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