Beyni bitiren 'aşırı optimizasyon' tuzağı

Sabah uyanılan andan itibaren akıllı saatlerin uyku analizlerine bakıyor, işe giderken yolda vakit kaybetmemek için eğitici içerikler tüketiyor, spor yaparken kas kütlemizi korumak için milimetrik protein ve kalori hesapları yapılıyor. Hayatın her alanını metriklerle, sayılarla ve başarı hedefleriyle yönetmeye çalışmak, beynin en çok ihtiyaç duyduğu "dinlenme ve sindirme" evresini tamamen ortadan kaldırıyor.

Artık suçluluk duymadan bomboş durmanın, sadece duvara bakmanın veya plansız bir günü akışına bırakmanın unutulması geçmeyen kronik zihinsel sisin ve tükenmişliğin arkasında, beynin maruz kaldığı bu sürekli veri işleme ve performans baskısı yatıyor.

BRAİN WEALTH (ZİHİNSEL ZENGİNLİK) KAVRAMI

2026 yılı itibarıyla iyi yaşam ve nöroloji dünyasında, verimlilik odaklı yaklaşımların yerini "Brain Wealth" (Zihinsel Zenginlik) kavramı alıyor. Bu kavram, zihnin hiçbir şey üretmek zorunda olmadığı, hiçbir hedef kovalamadığı anların toplam kalitesini ifade ediyor.

Beyin, dışarıdan gelen veri akışı tamamen kesildiğinde ve hiçbir amaca hizmet etmeyen işlerle uğraştığında (örneğin sadece camdan dışarıyı izlerken, telefonsuz bir yürüyüş yaparken ya da aklına gelen ilk şeyi karalarken) arka planda muazzam bir temizlik ve onarım mekanizması çalıştırıyor. Gün boyu biriken stres hormonu kortizol ancak bu plansız ve verimsiz "boşluklarda" eriyip gidiyor.