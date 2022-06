Bilal Hancı kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilal Hancı ve Esin Çepni neden boşanıyor?

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:34

1989 yılında Trabzon'da doğan Bilal Hancı, İstanbul Üniversitesinde okudu. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınmaya başlayan Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile YouTube'da Kafalar kanalını açtı. 2017 yılında "Ağlama Beni Ana" isimli tekli çalışmasını çıkardı.

2018 yılında Kafalar Karışık filminde başrol oynadı. 2022 yılında Bal isimli şarkıyı çıkardı. 2021 temmuz ayında Esin Çepni ile evlendi.

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Esin Çepni 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2016 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ NEDEN BOŞANIYOR?

Bilal Hancı ve Esin Çepni sosyal medya hesaplarından boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Çift, aralarındaki anlaşmazlıkları çözemedikleri için boşanma kararı aldıklarını açıkladı.





Bilal Hancı, boşanma haberini şu sözler ile duyurdu:

"Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi, güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın."

Esin Çepni ise, "Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Ne kadar yazıp, sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." şeklinde açıklama yaptı.