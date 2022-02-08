Bir mucize gerçek oldu: Bacakları tutmuyordu, artık yürüyor

08 Şubat 2022 Salı, 10:01

Fotoğraf: EPFL/Alain Herzog/PA

Bacaklarında hissiyatı ve yürüme yetisini 2017’de geçirdiği trafik kazası sonras kaybeden Michel Roccati, bilim insanları sayesinde tekrar ayağa kalkmayı, yürümeyi ve hatta yüzmeyi başardı.

Bilim insanlarının deneyine katılan ve omuriliğinde yaşanan sıkıntı sebebiyle felç geçiren Roccati, uzmanların araştırmasına dahil olarak yıllar sonra gündelik hareketlerini yapmayı başardı.

KABLOSUZ BAĞLANTIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Lozan’da görevli bilim insanlarının araştırmasında Roccati’nin omurgasına bir implant yerleştirildi. Bölgedeki kasları tekrar harekete geçirmek için elektrik titreşim veren ve kablosuz bağlantı aracılığıyla bir tabletle yönetilen bu teknoloji Roccati’nin hayatını değiştirdi.

HER GÜN ANTRENMAN YAPIYOR

Roccati ile birlikte benzer durumda olan iki erkeğe daha bu implantı yerleştiren uzmanlar, gönüllülerin tekrar yürüyebildiğini, ayakta durabildiğini, bisiklete binebildiğini ve yüzebildiğini duyurdu. Uzmanlar, felç geçiren bireyler için bu ufak implant cihazlarının büyük bir umut vadettiğini de açıkladı.

Her gün düzenli olarak antrenman yaptığını ve kaslarını aktif tutmak istediğini söyleyen Roccati, “Bu günlük yaşamımın bir parçası oldu" dedi.

Sistemi Lozan’daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’den görevli nörolog Profesör Gregoire Courtine ve Lozan Üniversite Hastanesi’nde görevli Profesör Jocelyne Bloch’un tasarladığı da belirtildi.