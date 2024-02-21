Boşnak mutfağının görkemli lezzeti: Begova Çorbası tarifi...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:56

Güncelleme: 21.02.2024 - 13:56

Begova Çorbası, Bosna Hersek'in Osmanlı hakimiyetindeki dönemlerinden beri var olan ve Boşnak mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Rivayete göre, bu çorba ilk olarak Bosna-Hersek beyi olan ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin önemli komutanlarından biri olan Gazi Hüsrev Paşa'ya sunulmuştur. Gazi Hüsrev Paşa, bu çorbayı çok beğenmiş ve ona "Bey Çorbası" adını vermiştir. Begova Çorbası, besleyici ve doyurucu bir yapıya sahip olan etli bir çorbadır. İçerdiği malzemelerle hem besleyici hem de lezzetli bir öğün sunar. Peki Boşnak mutfağının görkemli lezzeti Begova çorbası nasıl yapılır? İşte Begova Çorbası tarifi ve püf noktaları...

BEGOVA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet tavuk göğsü

1 adet havuç (küp doğranmış)

2 adet patates (orta boy, küp doğranmış)

1 su bardağı bamya (kurutulmuş)

1 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı margarin

1/2 demet maydanoz (doğranmış)

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

50 ml. krema

1 adet limonun suyu

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Tavuk göğüslerini defne yaprağı ile beraber haşlayın.

Haşlandıktan sonra süzdürün ve suyunu çorba için saklayın.

Başka bir tencerede limonlu su ile kurutulmuş bamyaları haşlayın.

Haşlanan tavukları didikleyin.

Çorbayı yapacağınız tencerede margarin ile unu kavurun.

Üzerine tavuk suyu ilave ettikten sonra iyice karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan tavuk suyuna didiklediğiniz tavukları, havuçları, patatesleri ve haşlayıp süzdürdüğünüz bamyaları ekleyin.

Sebzeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.

Terbiyesi için bir kapta krema, yumurta, un, limon su, tuz ve karabiberi çırpın.

Çorbadan 1 kepçe alıp terbiyenin bulunduğu kaba azar azar ilave ederek karıştırın.

Sıcaklığı çorba ile eşitlenen terbiyeyi, çorbaya yavaş yavaş karıştırarak katın.

5 dakika daha kısık ateşte pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

Begova çorbası tarifinin püf noktası:

Terbiyenin kesilmemesi için çorba suyundan 1 kepçe kadar mutlaka ilave edin.