Bu besinler kilo verme sürecinizde etkili olacak! İşte zayıflamaya yardımcı olan birbirinden lezzetli 15 besin...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:49

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:51

Kış aylarında pek çok insan hareketsizlik, stres ya da yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo alabiliyor. Bu dönemde hangi gıdalarla nasıl beslenileceği büyük önem taşıyor. Kilo vermek için yediğiniz yiyecekler daha az kalori içerirken, midenizde daha fazla yer kaplamalı ve daha uzun süre orada kalarak doygunluk hissini sağlamalıdır. Sağlıklı şekilde kilo vermek istiyorsanız, şimdi sizlere önereceğimiz kilo verdiren besinler listesine bir göz atın deriz. Peki bu besinler nelerdir ve nasıl tüketilmelidir? İşte zayıflamaya yardım birbirinden lezzetli 15 besin...

1. LOR PEYNİRİ :

Düşük kalorili besinlerden biri olan lor peyniri, kilo verme konusunda oldukça başarılı. Her öğünde tok tutan özelliği ile sıkça tüketilmektedir. Zayıflarken ihtiyacınız olan proteini en güçlü şekilde ve yağsız haliyle lor peynirinden alabilirsiniz. Lor peynirinde yağ yakan kalsiyum mineralleri bulunuyor. Damak tadından ödün vermeden zayıflamak için tercih edebilirsiniz. Kilo verdiren yiyecekler listesi içinde bulunan hafif lor peyniri sayesinde diyet yaparken kahvaltılarda rahatça peynir tüketebilirsiniz.

2. ELMA SİRKESİ :

Elma sirkesi, zayıflama konusunda uzun süredir popüler olan bir besindir. Karbonhidratlı besinler yenildikten sonra kan şekerinin düzenlenmesini sağlar ve doygunluk hissini artırır. Uzun süreli düzenli kullanımının sağlık üzerine olumlu etkileri de vardır.

3. SOMON :

Somonun içeriğinde yüksek protein, sağlıklı yağlar ve bolca mineral yer alır böylelikle somon sizi tok tutar ve zayıflamanıza destek olur. Yapılan araştırmalar, somon tüketiminin obezite ve metabolik hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde, iltihapların engellenmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

4. ANANAS :

ananas zayıflamak isteyenlerin meyve tabaklarını süsleyen bir meyve. Yağ yakımı üzerinde büyük etkisi olan ananas, ölçülü tüketildiğinde ideal kiloya ulaşmanıza yardım eder. Lifli ve posalı olduğu için sindirim sistemi daha hızlı çalışacaktır.

5. AVOKADO :

Avokadonun yağ yakımına olan etkisi birçok uzman tarafından vurgulanmaktadır. Avokado meyvesini zayıflama sürecinde kahvaltıda, salatada, ana yemeklerin yanında ezmesi ile ya da smoothie şeklinde tüketebilirsiniz.

6. BAKLAGİLLER :

Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlıdır. Mercimek, kuru fasülye, barbunya ve nohut, bu besin gurubu içerisinde yer alan besinlerdir. Yağ oranı azaltılarak pişirilmesi, günlük yağ tüketiminin azaltılmasını sağlar.

7. CHIA TOHUMU :

Son yılların trend zayıflama tahılı Chia tohumu, ideal kiloya ulaşmak isteyenlerin popüler tercihi oluyor. Chia tohumunda bulunan vitamin ve mineraller, kolayca kilo vermenizi sağlayacaktır. Süt ya da yoğurt ile tüketilmesi önerilmektedir.

8. YUMURTA :

Yumurta, yüksek kaliteli proteine ve sağlıklı yağlara da sahiptir. Uzun süre tokluğu destekleyen ve gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlayacak olan zayıflamaya yardımcı bir besindir. Kalp, kolesterol sorunu olmayanlar günde bir kez yumurta yiyebilir.

9. BULGUR :

Bulgurda bulunan B vitaminleri, vücut direncinizi korurken aynı zamanda glisemik indeksi düşük olan besinlerden biri olması ile de zayıflamanıza destek oluyor. Bulgur ile pilav yaparak ya da salata içinde afiyetle tüketebilirsiniz.

10. MAYDANOZ :

Hızlı kilo verdiren yiyecekler nelerdir, hemen 1-2 kilo zayıflamam lazım diyorsanız maydanozdan faydalanabilirsiniz. Ödem atıcı, yağ yaktıran kiloların düşmanı maydanoz zayıflama döneminde sıkça tüketilmelidir. Antioksidan bir sebze olan maydanoz, midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Salatada, omlette, bulgur pilavında bolca tüketerek kilo alımına karşı önlem alabilirsiniz.

11. DANA ETİ VE TAVUK GÖĞSÜ :

Diyet içeriğinde protein kaynaklarının bir miktar artırılmasının gece acıkmalarını yarı yarıya azalttığı kanıtlanmıştır. Bu da kırmızı etin zayıflayamaya yardımcı bir besin olmasını sağlar. Haftada 3-4 kez 100-120 gram kadar kırmızı et tüketimi, olumlu etkileri görmek için yeterlidir. Eğer hali hazırda kalp, karaciğer gibi hastalıklarınız mevcut ise elbette bu tüketimi azaltmak gerekmektedir.

12. GREYFURT :

Greyfurt insülin direncini ortadan kaldıran ve kilo vermek için karşınıza çıkan engelleri yok eden bir meyvedir. İştahı bastıran, tok tutan greyfurt içecek ve meyve salatası olarak tüketilebilir.

13. KURU KAYISI :

Zayıflatan besinlerden biri de kuru kayısıdır. Sağlıklı beslenirken ara öğünler yapıyorsanız, bitki çayının ya da kahvenizin yanında 2 adet kuru kayısı ile birkaç saat tok kalabilirsiniz. Bir sonraki öğüne sizi hazırlayan kuru kayısı, metabolizmanızın dostu olmaktadır.

14. LAHANAGİLLER :

Brokoli, karnabahar, lahana, Bürüksel lahanası bu sebzelerdendir. Lif oranı yüksektir. Diğer sebzelere oranla daha fazla ve daha kaliteli protein içerikleri vardır. Yüksek lif, protein ve düşük kalorileri ile zayıflamaya yardımcı besinlerdir.

15. YOĞURT :

Bağırsak florası için etkili olan yoğurt, ev yapımı olduğunda daha da güçlü bir besin oluyor. Yoğurt yiyerek metabolizmanızı hızlandırıp kolayca kilolardan arınabilirsiniz. Eğer demir eksikliğiniz varsa öğünlerde et yemeklerinin yanında yoğurt tüketmemelisiniz. Bu gibi hassas durumlarda yoğurt, ara öğünlerde meyve ile tüketilebilir.