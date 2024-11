Bu hareketler çocuğunuzun potansiyelini kötü yönde etkiliyor: Çocukların başarısını engelleyen 7 ebeveyn davranışı

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:52

Güncelleme: 09.11.2024 - 17:52

Ebeveynlerin çocuklarının başarısında büyük bir rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Ancak, bazen iyi niyetle yapılan bazı davranışlar, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir ve başarı yolunda engeller oluşturabilir. Peki, hangi hareketler çocuğunuzun potansiyelini kötü yönde etkiliyor olabilir? İşte, çocukların başarısını engelleyen 7 ebeveyn davranışı...

ÇOCUKLARIN BAŞARISINI ENGELLEYEN 7 EBEVEYN DAVRANIŞI

1. Aşırı koruyucu davranmak:

Bazı ebeveynler çocuklarını koruma içgüdüsüyle sürekli olarak onların yerine karar vermek ve onların karşılaşabileceği her türlü zorluğu önlemek isterler. Ancak bu yaklaşım, çocuğun kendi başına düşünme, sorun çözme ve sorumluluk alma yeteneğini kısıtlayabilir.

2. Mükemmeliyetçilik beklemek:

Her ebeveyn çocuğunun başarılı olmasını ister, ancak her şeyi en mükemmel şekilde yapmasını beklemek, çocukta sürekli baskı hissetmesine neden olabilir. Çocuğa mükemmel olması gerektiği sinyali verilirse, her hata çocuğun kendine olan güvenini sarsabilir.

3. Sürekli eleştirmek:

Çocukların yanlışlarını sürekli eleştirmek, onların kendilerine olan güvenlerini zedeleyebilir. Çocuklar bu tür eleştirileri, "Yetersizim" veya "Değerli değilim" şeklinde algılayabilir.

4. Kıyaslama yapmak:

Başka çocuklarla veya kardeşleriyle kıyaslanan çocuklar, kendilerini yetersiz ve değersiz hissedebilir. Kıyaslama, çocuk üzerinde rekabet baskısı yaratırken aynı zamanda özgüvenini de azaltır.

5. Sürekli kontrol etmek ve sıkı disiplin uygulamak:

Her an çocuğun ne yaptığını kontrol etmek, çocukta sürekli denetlendiği hissini yaratır ve onun kendini geliştirme ve hata yaparak öğrenme şansını elinden alır. Katı kurallar koymak da çocuğun uyum yeteneğini kısıtlayabilir.

6. Çocuğun ilgi alanlarına saygı göstermemek:

Bazı ebeveynler, kendi idealleri doğrultusunda çocuklarının ilgi alanlarını görmezden gelerek, onları kendi arzu ettikleri yolda yönlendirmeye çalışırlar. Ancak her çocuğun kendine özgü yetenekleri ve ilgi alanları vardır.

7. Başarıyı aşırı önemsemek:

Çocuğun tüm yaşamını sadece akademik veya sportif başarıya odaklı hale getirmek, onun kendini farklı yönlerden geliştirmesini engelleyebilir. Başarının sürekli baskılanması, çocuğun sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimini geri planda bırakabilir.