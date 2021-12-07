Bu uyarılar hayat kurtarabilir: İş görüşmelerinde nelere dikkat edilmeli?
Bir iş görüşmesine nasıl hazırlanılır, şirketle ilgili ve yapılacak iş ile ilgili nasıl bir araştırma yapılır, mülakat sorularına nasıl cevaplar vermek gerekir, görüşme sonrasında işi nasıl takip etmek gerekir? Bütün bunlar iş görüşmesine gidecek herkesin kafasından geçen sorular. Peki bir iş görüşmesinde nelere dikkat edilmeli? İşte cevaplar...
Herkes yeni bir işe girmenin cazip tarafları ile mutlu olsa da, 'iş görüşmeleri' genellikle katılımcıları oldukça korkutan ve gerilmesine neden olan bir aktivite olmuştur. Bu nedenle iş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler en az işin kendisi kadar önemli.
İşte bir iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar...
İŞ TANIMINI İYİ ANLAMAK
Başvurulan iş ilanında iş tanımını inceleyerek, istenilen özelliklere uygunluk bir iş başvurusu için çok önemlidir. İş görüşmesini yaparken de aranılan bu niteliğe uygun davranmanızı sağlar. Örnek vermek gerekirse satış odaklı bir iş için oldukça konuşkan ve baskın bir karakter olarak iş görüşmesine girerken, takım çalışmasını gerektiren işlerde daha uyumlu davranmak gerekecektir.
BAŞVURULAN KURUMU ARAŞTIRMAK
Mülakatlarda dikkat edilmesi gereken konulardan biri de başvurulan şirketi ya da kurumu araştırmış olmak. Bu hem şirket kültürüne uygun olup olmadığınızı anlamanızı sağlar, hem de İnsan Kaynakları görevlilerinin en çok sorduğu sorulardan biri “şirketimizi tanıyor musunuz?” dur.
İŞ İLE KENDİNİZİ ÖZDEŞLEŞTİRMEK
İş başvurularında başarı sağlamanın en iyi yollarından biri aranılan kriterlere uygun bir kişi profili haline gelmektir. Özgeçmişinizde ve sözlü ifade edeceğiniz bilgilerde yeteneklerinizi, tecrübelerinizi, meslekle ilgili yeterliliğinizi buna göre organize edip, pozisyona uygun biri haline gelebilirsiniz.
İŞ GÖRÜŞMESİ PRATİĞİ YAPMAK
İş görüşmelerinde hemen herkes heyecanlanır ve bu heyecan çoğunlukla katılımcıların dezavantajınadır. Bu nedenle bu konu ile ilgili pratik yapmak oldukça önemlidir. Bunun için en iyisi birçok iş görüşmesine girmektir. Fakat bunun için imkan yok ise simülasyon yapabilir, mülakatı sürekli olarak prova edebilirsiniz.
İŞ GÖRÜŞMESİNDEKİ GİYİM
İş görüşmelerinde karşınızdakileri etkilemek için çok kısıtlı bir zamanınız vardır. Bu nedenle her aracı bu kısıtlı zamanda kullanmak gerekir. Görüştüğünüz kişi her ne kadar önyargılı olmasa da kısıtlı sürede her şeyinizi inceleyerek karar verecektir. Kıyafet de bu araçlardan en önemlidir. Bu nedenle çalışacağınız pozisyona uygun kıyafeti önceden seçip ayarlamak oldukça faydalı olacaktır.
İYİ DİNLEMEK VE SORU SORMAK
Bir iş görüşmesinde karşı tarafı dikkatli bir şekilde dinlemek çok önemlidir. Karşınızdakini dinlemeden vereceğiniz cevaplar çok tatmin edici olmayacaktır. Fakat iyi dinlemek, daha iyi cevapları beraberinde getirir. Daha da önemlisi iyi dinlemek, iyi sorular sormayı beraberinde getirir ve iyi sorular işi almanızı kolaylaştıran, sizin düşünce biçiminizi yansıtan aynalardır.
GÖRÜŞME SONRASINDA MAİL ATMAK
En sık yapılan davranış biçimi iş görüşmesini yaptıktan sonra işveren tarafından yanıt beklemektir. Fakat bu işle ilgilendiğinizi gösterecek şekilde görüşme sonrası mail atmanız işe ne kadar hevesli olduğunuzu gösterir.
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