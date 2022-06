Atiye kaç yaşında, nereli? Atiye kim ile evli? Atiye'nin eşi kim?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:33

Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcı olan Atiye'nin tam adı Atiye Deniz Yılmaz'dır. Atiye 1988 yılında Almanya Bremen doğumludur. Baba tarafından Antakyalı olan Atiye Arap kökenlidir. Atiye'nin annesi Hollandalı'dır. Küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başlayan Atiye, 8 yaşında Almanya’dan ABD'ye taşındı.ABD'de altı ay yaşadıktan sonra İzmir’e yerleşti. İzmir’den Almanya'ya geri dönüşü öncesi bir yıl Hollanda CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Bremen’de şan derslerine başladı. Almanya’da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye’ye geri dönüş yaptı.

ATİYE'NİN MÜZİK KARİYER

Atiye, ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı 2007 yılında çıkardı. Gözyaşlarım albümü ile Kral Türkiye Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü kazandı. 2009 yılında Sony BMG şirketi ile anlaşan Atiye, "Atiye" albümünü çıkardı. 5 Kasım 2009'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009 En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi . Mart 2011’de 3.stüdyo albümü Budur'u çıkarttı. 2011 yılında MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Sanatçı ödülünü kazandı. Atiye 4. Stüdyo albümü Soygun Var’ı 2013 ylında çıkardı. Atiye, 2015 yılında Abrakadabra single ile büyük başarı yakaladı. 2016 yılında DJ Polique, 9Canlı ile birlikte Kalbiminfendi single'nı piyasaya sürdü. Aynı yıl İnşallah Canım Ya yaz single ile büyük ilgi gördü. 2017 yılında Zamansız Aşklar, Radiant Night, We Got That La single'ları çıkardı. 2018 yılında çıkardığı Hisset single ile Altın Kelebek Ödülleri yılın en iyi single dalında aday oldu. 2022 yılında 'Deli İşi' albümünü piyasaya sürmüştür.

ATİYE KİMİNLE EVLİ?

Atiye 2018 yılında Almanya'da ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile evlendi. Çiftin 2019 yılında Ferah Feza adında bir kızları oldu.

ATİYE'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013)

Bana Git De (2016)