Alinazik malzemeleri nelerdir? Alinazik nasıl yapılır, kaç kalori? Alinazik tarifi...
Patlıcan ve etin buluştuğu Alinazik, Türk mutfağının sevilerek, tüketilen lezzetlerinden biridir. Akşam yemeklerinin doyurucu ve şık sunumlu yemeğinin tarifi oldukça merak ediliyor. Peki, Alinazik malzemeleri nelerdir? Alinazik nasıl yapılır, kaç kalori? Alinazik yemeğinin yanına ne gider? Alinazik tarifi...
Alinazik, Türk mutfağını en sevilen lezzetlerinden biridir. Osmanlı mutfağının da gözdelerinden olan yemek, rivayete göre, Yavuz Sultan Selim Han tarafından oldukça sevilir. Padişah bu yemeği o kadar beğenir ki, yapan ustası ile tanışmak ister ve yemeğin lezzetindeki inceliğe ithafen “Kim bu eli nazik? “ diye sorar. Yemeği yapan usta saray mutfağına alınırken, yemeğin adı da “Eli Nazik” olarak kalır. Zaman içinde de adı değişerek Alinazik olur.
İşte, dillere destan Alinazik yemeği hakkında merak edilenler...
ALİNAZİK MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 kg patlıcan (közlenmiş)
- 500 g az yağlı dana kuşbaşı
- 1 tane soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım kg yoğurt
- 4 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı tereyağ
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
ALİNAZİK NASIL YAPILIR?
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Tereyağını derin bir tavanın içine alın. İnce ince doğradığınız sarımsağı hafifçe kavurun.
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Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.
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Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz koyarak tatlandırın ve ocaktan alın.
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Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövüp, tuz ekleyin.
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İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde karıştırın. İsteğe göre yoğutlu karışıma da sarımsak eklenebilir. Oldukça lezzet verir.
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Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.
ALİNAZİK YEMEĞİNİN YANINA HANGİ YEMEKLER YAPILABİLİR?
Bu yemeğin öncesinde sebze ya da bakliyat çorbaları sunabililirsiniz. Alinaziğin yanında pilav ve patates püresi de eklenebilir.
ALİNAZİK KAÇ KALORİ?
1 Porsiyon Ali Nazik 407,46 kaloridir. Ali Nazik içeriğinde 9,51 karbonhidrat, 32,63 protein, 25,82 yağ, 4,71 lif, 193,28 sodyum, 1007,79 potasyum, 126,11 Kalsiyum, 101,72 A vitamini,, 33,83 C vitamini, 3,65 ve demir barındırır.
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