Daha kaliteli bir uyku için 3 alışkanlık

Gün içinde enerjik olmanın yolu kaliteli bit uykudan geçer. Kaliteli uykuya ulaşmak için basit alışkanlıklar yeterli olacaktır. İşte uzmanlar tarafından önerilen bu 3 alışkanlık ile daha kaliteli bir uykuya sahip olun!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 00:24
Daha kaliteli bir uyku için 3 alışkanlık
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Uykunun yaşam kalitesi üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Bilişsel fonksiyonları ve ruh halini olumlu yönde etkileyen iyi bir uyku, bağışıklığı güçlendirir ve günlük enerjiyi sağlar. Psikiyatristler, daha iyi bir uyku için üç önemli alışkanlığa dikkat çekiyor.

1. ODANIZI NE İÇİN KULLANDIĞINIZA DÜŞÜNÜN

Uzmanlar yatakların sadece uyku ve hastalık için kullanılması gerektiğini vurguluyor. Bu basit strateji, odanın sakinlik ve huzur ile ilişkilendirilmesini amaçlıyor. Telefon kullanımı, televizyon izleme veya çalışma gibi aktivitelerin yatakla ilişkilendirilmemesi öneriliyor. Bu alışkanlık, her gece dinlendirici bir uyku için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

2. İYİ BİR UYKU HİJYENİ İÇIN TEMEL İLKELERİ TAKİP EDİN

Zihinsel ve bedensel rahatlama, iyi bir uyku hijyeninin temelini oluşturur. Yatmadan önce en az 30-60 dakika boyunca kitap okuma, yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler, sinir sisteminin sakinleşmesine yardımcı olur. Ayrıca, gün boyunca alınan alkol miktarını azaltmak, kafein tüketimini öğle saatinden önce sınırlamak, iyi beslenmek ve yatmadan önce ağır egzersizden kaçınmak da iyi bir uyku için önemli adımlardır.

3. UYKU SORUNLARIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN PROFESYONELE BAŞVURUN

Eğer yukarıdaki adımlara rağmen uyku sorunları devam ediyorsa, uzmanlar temelde yatan tıbbi nedenleri görmek için bir sağlık profesyoneline başvurmanın önemini vurguluyor. Uyku apnesinden anksiyeteye kadar birçok faktör, uyku düzenini etkileyebilir.


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