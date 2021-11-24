Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti
Almanya'da bir sürücü adayı, ehliyet alacağım derken yaptığı ironik hata yüzünden elindekinden de oldu.
Almanya'da Köln şehri yakınlarındaki Bergheim'da yaşanan bir olayda bir sürücü adayının, ehliyet almak için gireceği direksiyon sınavına kendi sürdüğü arabayla gitmesi haberlere konu oldu.
37 yaşındaki adam sınav merkezine kendi arabasıyla gelince gözetmen duruma müdahale etti ve durumu polise bildirdi.
Sputnik'in aktardığına göre, sürücü adayı polise verdiği ifadede sınava zamanında yetişmek için bunu yaptığını söylese de bu sözleri kendisini kurtarmaya yetmedi.
Sınavı iptal edilen adam ve sürdüğü aracın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
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