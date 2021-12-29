Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
‘Yemin’ adlı Türk dizisinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia eden Erol D., yapımcı şirketten 15 bin TL'lik manevi tazminat davası kazandı. Erol D. dilekçesinde “Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz” demişti.
‘Yemin' adlı Türk dizisinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia eden Erol D., yapımcı şirkete 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Erol D., ‘Yemin' adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğünü belirtti. Dilekçede, “Dizinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır.
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; ilgili sahnede Cemre'nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.'nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur” denildi.
BİTMEYEN TELEFON TACİZİ
Erol D. “Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz. Bu olay nedeniyle bırakın huzurlu bir hayat sürmeyi lisanını dahi anlamadığı insanların telefon tacizlerine maruz kalıyorum” demişti.
TAZMİNATI KAZANDI
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, manevi tazminat davasının kabulüne karar vererek yapım şirketinin Erol D.'ye 15 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.
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