Doğaya vereceği yükü, tasarladığı 'çöp elbiseyle' sırtında taşıdı

01 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda iş insanı olan, evli ve 1 çocuk babası Melikşah Tekin, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, 1 ay boyunca evi, iş yeri ve gittiği yerlerde, atıkları toplayıp biriktirdi.

Tekin, yaklaşık 12 kilo ağırlığındaki atıklarla da çöp elbise tasarladı. Prof. Dr. Eren ve okuldan arkadaşlarıyla cadde ve sokaklarda gezen Tekin, çevre dostu bisiklet de kullandı. Bölge halkının dikkatini çeken Tekin, isteyenlerle selfie ve hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'GELECEĞİMİZİ YOK EDİYORUZ'

Geri dönüşüm konusunda farkındalık sağlamayı amaçladığını söyleyen Tekin, "Bir aydır tüketimini sağladığım tüm çöplerimi biriktirip, bunları üzerime kıyafet yaptım. Doğaya vereceğim yükü kendim taşımak istedim. Aslında üzerimdeki her şey geri dönüşümle ham maddeye dönüşüp yeniden ekonomiye kazandırılabilir. Hepimiz bu kadar çöpü doğanın sırtına yükleyerek aslında geleceğimizi yok ediyoruz. Siz de çöplerinizi doğanın sırtından alın ve ekonomiye kazandırın. Bu anlamda belediyelerimiz 50 noktaya bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çöp konteynerleri bırakmış ama maalesef bunların kapağını açan yok gibi. Herkes her maddeye çöp gözüyle bakıyor" diye konuştu.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gezegenin bugün en büyük sorununun küresel iklim değişikliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeynep Eren de "Küresel iklim değişikliğine başta fosil yakıtların kullanımı olmak üzere atıklar, kentleşme, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle endüstriyel üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonları sebep olmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji kullanmak, atıklarımızı azaltmak, yeşil alanları artırmak, doğal kaynakları verimli kullanmak, enerji ve su tasarrufu, doğayla uyumlu yaşamak, sağlığımızı korumak gibi temel konular öne çıkmaktadır. Bunların içinde artan dünya nüfusuyla beraber sürekli artmakta olan üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu oluşan, her geçen gün artan atıklarımızla mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yoludur" dedi.

'ATIKLAR HAM MADDE OLARAK SİSTEME KAZANDIRILMALI'

Atıkların küresel ısınmaya sebep olan önemli sera gazları salınımına sebep olmakla kalmayıp, toprak ve su kirliliğinin de ana kaynağını oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eren, şöyle konuştu: