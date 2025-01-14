Donald Trump’ın yemin töreninde Carrie Underwood sahne alacak

Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreninde, Carrie Underwood'un sahne alacağı öğrenildi.

Donald Trump’ın yemin töreninde Carrie Underwood sahne alacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:57

Kasım 2024’te yapılan seçimlerde ABD başkanlığına yeniden seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025’te görevi Joe Biden’dan devralacak. Washington’da yapılacak büyük yemin töreninde sahne alacak isim ise ünlü country şarkıcısı Carrie Underwood olarak açıklandı.

Carrie Underwood, 41 yaşındaki ünlü sanatçı, seçim dönemi boyunca Donald Trump’ı destekleyen ünlü isimlerden biriydi.

Underwood, yemin töreninde Silahlı Kuvvetler Korosu ve ABD Deniz Harp Okulu Müzik Kulübü ile birlikte, ünlü şarkı "America the Beautiful"ı seslendirecek.

2005 yılında "American Idol" adlı yarışmada birinci olarak büyük bir çıkış yapan Carrie Underwood, ülke çapında albümleriyle milyonlarca satış yaptı.

"Jesus, Take the Wheel" ve "Before He Cheats" gibi hit şarkıları, dünya genelinde 85 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak onu albümleri en çok satan sanatçılar arasında zirveye taşıdı.

Trump’ın 2017’deki başkanlık yemin töreninde ise ünlü şarkıcı Jackie Evancho sahne almıştı.


Etiketler: #Donald Trump #Carrie Underwood'

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