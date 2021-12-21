Egzersiz ihtiyacını ortadan kaldıran hap geliştiriliyor

21 Aralık 2021 Salı, 00:00

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (Australian National University -ANU) araştırmacılar, bedende eşsiz moleküler sinyaller tespit ettiklerini ve bunların spor yapamayan kişilere egzersizin faydalarından yararlanabilmeleri için verilebileceğini duyurdu.

Clinical and Experimental Ophthalmology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, söz konusu sinyallerin egzersizden hemen sonra beynimize ve potansiyel olarak da gözlerimize gönderildiği ifade edildi.

ANU'daki Net Görüş Araştırma Laboratuvarı'nın (Clear Vision Research Lab) başındaki Riccardo Natoli, bu sinyallerin yeniden kodlanarak bir hapa dönüştürülebileceğini ve vitamin takviyesi gibi alınabileceğini belirtti.

Natoli, "Egzersiz sırasında merkezi sinir sistemine gönderilen yararlı mesajlari lipid partikülleri dediğimiz şeylerde depolanıyor. Biz temelde egzersizden elde edilen bu moleküler mesajları, fiziksel olarak egzersiz yapamayacak kişilere verilmesini sağlıyoruz" dedi.

"NE ÖLÇÜDE FAYDALI OLDUĞU BİLİNMİYOR"

Egzersizle göz sağlığı arasındaki ilişkinin de incelendiği araştırmada çalışan bilim insanlarından Joshua A. Chu-Tan, "Egzersizin görme duyumuza iyi geldiğini biliyoruz. Fakat bunun ne ölçüde faydalı olduğu hala bilinmiyor. Amacımız egzersizin moleküler düzeydeki yararlarını ve merkezi sinir sistemiyle retina için nasıl faydalı olduğunu anlamak" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bilim insanları, bu çalışmanın gelecekte Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik rahatsızlardan mustarip kişilere fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Chu-Tan, "Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklardan biliyoruz ki, belirli şekilde egzersiz yaparsanız potansiyel olarak nöronal aktiviteyi harekete geçirebilirsiniz" dedi.

Öte yandan bilim insanı, bunun retina seviyesinde nasıl çalıştığının henüz anlaşılmadığını fakat bu alanda ileride yapılacak çalışmalarla nörolojik hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini de söyledi.

Araştırmacılar, böyle bir hapın geliştirilmesi halinde yalnızca risk altındaki kişilere verilmesinin amaçlandığını ve herkesin erişimine açık olmayacağını ifade etti.