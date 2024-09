Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'in ölümüne dair dikkat çeken açıklama

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:26

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:26

Elvis Presley ve Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023 tarihinde, 54 yaşında hayatını kaybetti. Calabasas’taki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Presley, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lisa Marie Presley’nin kızı Riley Keough, annesinin anılarına yer verdiği "From Here to the Great Unknown" kitabıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki Keough, People dergisine verdiği röportajda, annesi hakkında şunları söyledi: “Annem, Elvis Presley’in kızı olduğu için sürekli hakkında konuşulurdu. Anı kitabını tamamlarken amacım, manşetlerde yazılanların ötesinde, onun gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarmaktı.”

Keough, annesini "En iyi anne, vahşi bir çocuk, bir arkadaş, hafife alınmış bir sanatçı, açık sözlü, komik, neşeli, kederli ve olağanüstü" olarak tanımladı.

Lisa Marie Presley, birkaç yıl önce geçirdiği obezite ameliyatının ardından ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Riley Keough, annesinin ölümünün bu tıbbi durumdan ziyade farklı bir sebepten kaynaklandığını düşünüyor.

Keough, 2020 yılında 27 yaşında intihar eden kardeşi Benjamin'in ölümünün annesi üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti: "Annem, Benjamin’in ölümünden sonra benim ve küçük kız kardeşlerim için güç bulmaya çalıştı ama ne kadar acı çektiğini biliyorduk. Annem fiziksel olarak ameliyatın yan etkilerinden dolayı öldü, ancak hepimiz onun aslında kırık bir kalpten öldüğünü biliyoruz."

Lisa Marie Presley, oğlunun ölümünden sonra 2022'de yaptığı bir açıklamada, "asla hayatına devam edemeyeceğini" itiraf etmişti. Riley Keough, annesinin anılarını yazmasına yardım edeceğine söz verdiğini dile getirdi.

Annesi vefat ettikten sonra onun ses kayıtlarını dinleyen Keough, "Annemin, bağımlılığa ve ölüme doğru gittiğini dinlemek çok zordu" ifadelerini kullandı.