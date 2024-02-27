Enerji deposu ve bol vitamin kaynağı: İşte Papaya meyvesi ve bilinmeyen faydaları...

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:15

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:15

İtalyan bir gezgin olan Christopher Columbus, keşif gezileri sırasında birçok tropik meyveyle tanıştı ve bunlardan biri de papayaydı. Papayayı keşfettiğinde, ona "meleklerin meyvesi" olarak atıfta bulundu. Papaya, sadece lezzetli bir tropik meyve olmanın ötesinde, sağlık için bir hazine niteliğindedir. Peki Papaya meyvesi nedir, nasıl tüketilir? İşte Papaya meyvesi ve bilinmeyen faydaları...

PAPAYA MEYVESİ NEDİR?

Güney Meksika ve Orta Avrupa'nın ılıman iklimlerinde yetişen papaya, Carica papaya adlı bir ağaçtan elde edilen meyvedir. Bu meyve, çalı ya da bodur ağaç görünümündedir ve güneşi ile yağışı çok sever. Kurak ve soğuk iklimlerde yetişmesi zor olan papaya, sıcak ve nemli bölgelerde bolca görülür. Papaya, olgun ve ham halde tüketilebilen çok yönlü bir meyvedir. Hem meyve olarak hem de sebze olarak sofralarda yer alır. Olgunken çiğ olarak veya hamken pişirilerek tüketilebilir. Christopher Columbus'un "meleklerin meyvesi" olarak adlandırdığı papaya, dış görünüşüyle bal kabağını, kokusuyla da kavunu andırır. Meksika, Hawai ve Tayland papayası olmak üzere üç farklı türü bulunur. Meksika papayası en verimli olanıdır ve 50 cm'ye kadar büyüyebilir.

Papaya, gıda ve kozmetik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir meyvedir. Sağlık açısından birçok faydası bulunur. İçeriğindeki enzimler sindirimi kolaylaştırır, lif içeriği bağırsak sağlığını destekler ve C vitamini bakımından zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, cilt bakımında kullanılan maskelerden, saç bakım ürünlerine kadar çeşitli kozmetik ürünlerde de yer alır. Papaya, adeta bir şifa deposu olarak bilinir ve çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır. Genel olarak, besleyici özellikleri ve sağlık yararlarıyla papaya, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır.

PAPAYA MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. İltihapları kolayca temizler:

Papaya meyvesi doğal bir iltihap ilacıdır. Vücuda zarar veren iltihabın kolayca temizlenmesini sağlar. Papaya meyvesini tüketen kişilerin vücudunda iltihap oluşma riski de ortadan kaldırılmış olur.

2.Kötü (LDL) kolesterolü düşürür:

Papayanın yapısında A, C ve E vitaminleri bulunur. 3 faydalı vitamin ise kötü kolesterolü düşürme konusunda etkilidir. Kötü kolesterolü papaya ile düşürüp daha sağlıklı bir kalbe sahip olabilirsiniz. Bu nedenle kalp sağlığını korumak ve daha sağlıklı yaşamak için meyve listenize papaya da eklenebilir.

3. Uzun süre tokluk sağlar:

Papayanın bir küçük dilimi tatlı aroması sayesinde tokluk hissi uyandırmaktadır. Ara öğünlerde ya da diyet beslenmesinde papaya tüketebilirsiniz. Uzun süre tokluk hissi oluşturduğu için daha az yemek yiyebilirsiniz. Böylece zayıflamaya bir adım yaklaşmış olursunuz.

4. Saçları besler:

E vitamini içeren papaya, bazı şampuan firmaları tarafından tercih edilmektedir. Papaya çekirdeklerinde bulunan özler saçların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar papaya meyvesini tüketmenizi ya da papaya suyu ile saç maskesi yapmanızı öneriyor. Papaya kuru ve yıpranmış saçların doğal ilacı olacak.

5. Kireçlenmeyi önler:

Kas ve eklem rahatsızlıklarından biri olan kireçlenme, birçok kişinin derdi olmuş durumda. Papaya eklem sağlığını koruyan ve kireçlenmeyi önleyen bir güce sahiptir. İltihapları da temizlediği için, romatizma ve kireçlenmenin düşmanı olarak bilinmektedir.

6. Cildi güzelleştirir:

Cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini isteyenler papayadan faydalanabilirler. Doğal yüz temizleme kreminiz olan papaya, gözeneklerinizi temizler ve sivilce oluşumunu önler. Papaya ile cildinizi uzun yıllarca koruyabilirsiniz.

7. Görme duyusunu güçlendirir:

Gözlere zarar veren ışınları uzak tutan etkiye sahip olan papaya, her yaştan kişinin göz sağlığını korumakla görevlidir. Görme yetisinin uzun yıllarca korunması için yetiştirilen papaya, göz hastalıklarını önler.

8. Bağırsakları temizler:

Bağırsaklarda oluşan parazitlerin dışkı yoluyla atılmasını kolaylaştıran papaya meyvesi, kolon kanserine karşı alınacak önlemlerden biridir. Bağırsakların normal düzeyde işlemesini sağlar ve kabızlık gibi sorunları yok eder. Temiz ve aktif bağırsaklara kavuşmanızı sağlayan papaya ödem sorununa da el atarak zayıflamak isteyenleri sevindirmektedir.

9. Bağışıklık dostudur:

Hastalıklardan uzak bir yaşam için tercih edeceğiniz papaya, tüm sene sizi koruyacak özelliklere sahiptir. A, E, C vitaminlerini içerdiği gibi güçlü bir antioksidandır aynı zamanda. Serbest radikaller ile korkmadan savaşır ve sizi birçok hastalığa karşı korur. Papayanın faydalarını görmek için papaya çayı demleyebilir, papaya kurusunu tüketebilirsiniz.

PAPAYANIN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

100 gram papaya da ortalama olarak 42 kalori bulunmaktadır. İnsan sağlığına pek çok faydası bulunan papayanın besin değerleride bir o kadar fazladır. Papayanın besin değerlerinden bazıları şu şekildedir;

100 gram papaya için;

Toplam yağ 0,3 g

Doymuş Yağ 0,1 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 8 mg

Potasyum 182 mg

Karbonhidrat 11 g

Diyet Lifi 1,7 g

Şeker 8 g

Protein 0,5 g

C Vitamini 60,9 mg

Kalsiyum 20 mg

Demir 0,3 mg

D Vitamini 0 IU

B6 Vitamini 0 mg

Kobalamin 0 µg

Magnezyum 21 mg

PAPAYA NASIL TÜKETİLİR?

Papaya tüketimi, kavun gibi kesilip doğrudan tüketilmesiyle oldukça yaygındır. Papaya seçerken, dışının hafif yumuşak olmasına dikkat edilmeli ve yemeden önce iyice yıkanmalıdır. Meyve ikiye bölünerek, tohumlar meyvenin orta kısmında bulunur. Bu tohumlar bir kaşık yardımıyla kazınarak çıkarılmalıdır. Papayadan dilimler kesilerek, dilimlerin altındaki kabuk soyulmalı ve istenilen boyutlarda kesilerek meyve tabağına yerleştirilmelidir. Yeme sırasında, bir miktar tuz eklenerek tüketilebilir. Papaya ile çeşitli tarifler de yapılabilir. Örneğin, papayadan milkshake veya smoothie hazırlanabilir. Ayrıca, meyve parçaları salatalara eklenerek farklı bir tat katılabilir.

Papaya kurusu da kuru yemiş dükkanlarında bulunabilir ve her mevsim tüketilebilir. Kurutulmuş papaya, atıştırmalık olarak veya tariflerde kullanılarak çeşitli lezzetler elde edilebilir. Papaya, sağlıklı ve lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra, çeşitli şekillerde tüketilerek besleyici bir öğün haline getirilebilir.