Evsiz adam, aşı karşıtı grubu 6 kelimeyle susturdu

09 Ekim 2021 Cumartesi, 16:00

Twitter'da gündem olan videoda, Los Angeles'ın Hollywood Bulvarı'nda bir grup aşı karşıtı protestocu ellerinde pankart ve Amerikan bayraklarıyla yürürken görülüyor.

Grubun başındaki protestocu megafondan, "Etrafınızdaki bütün bu evsizleri görüyor musunuz?" diye bağırıyor.

Covid yüzünden sokakta öldüler mi? Tabii ki hayır! Neden?

O sırada bir alışveriş arabasını iterek caddeden geçen bir adam, kadına şöyle cevap veriyor:

"Çünkü aşı oldum, seni mal değneği!"

Bunun üzerine bir anlığına tuhaf bir sessizlik oluyor, sonra da megafonla atılan yüksek sesli nutuk devam ediyor.

Kadın, görünüşe göre duruma aldırmadan "Bir şey sorgulayanınız var mı? Uyanın!" diye devam ediyor.

Ancak bu kısa ve öz karşı argüman, Twitter'da büyük ilgi gördü.

Bir kullanıcı "Bu olabilecek en mükemmel muhabbetti" diye yazdı.

Bir başkası da, "Bunu zil sesim yapabilirim" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcıysa, "Tarihte güzel bir an" dedi.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Covid-19 aşıları evsizler de dahil tüm Amerikalılara ücretsiz sunuluyor. Ruhsatlı markaların üçünün de (Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson) hastalığı ağır geçirmeye karşı güvenli ve son derece etkili olduğu kanıtlanmıştı.

Ancak pek çok muhafazakar uzman ve siyasetçinin aşılara alenen karşı çıktığı Birleşik Devletler'de, yanlış bilgilendirme aşı dağıtımını yavaşlatmıştı. Ve aşılı Amerikalılar diğer yurttaşların aşı olmasını beklerken, pandemi devam ediyor.

Bu durumun yarattığı gerginlik, perşembe günü itibarıyla 3,7 milyon kez izlenen Twitter videosunun altına yapılan yorumlarda açıkça görülüyordu.

Görüntüyü izleyenlerden biri, megafonlu protestocunun evsizleri argümanına alet ediyor gibi görünmesine özellikle sinirlendi.

Kullanıcı, "En kötüsü de insanların evsizler topluluğundakiler hakkında sanki onlar eşyaymış ya da söylenen hiçbir b*ku duyamazmış gibi konuşmaları" diye yazdı.

Öte yandan, videoyu çeken kişi, aşı yanlısı evsiz adama bir insan olarak ilgi göstermişti. Söz konusu kişi, daha sonra @FilmThePoliceLA adlı Twitter hesabından, evsiz adamı bulduğunu ve onun için GoFundMe'de (ABD merkezli bir çevrimiçi bağış platformu -çn.) bir hesap açmaya çalıştığını bildirdi.

@FilmThePoliceLA, Twitter'da "Kralı bulduk" diye yazdı. Adı Ray. Nazik tavırlı ve süper zeki biri.