Evsiz adam, aşı karşıtı grubu 6 kelimeyle susturdu

Twitter'da gündem olan videoda, Los Angeles'ın Hollywood Bulvarı'nda bir grup aşı karşıtı protestocu ellerinde pankart ve Amerikan bayraklarıyla yürürken görülüyor.

Grubun başındaki protestocu megafondan, "Etrafınızdaki bütün bu evsizleri görüyor musunuz?" diye bağırıyor.

Covid yüzünden sokakta öldüler mi? Tabii ki hayır! Neden?

O sırada bir alışveriş arabasını iterek caddeden geçen bir adam, kadına şöyle cevap veriyor:

"Çünkü aşı oldum, seni mal değneği!"

Bunun üzerine bir anlığına tuhaf bir sessizlik oluyor, sonra da megafonla atılan yüksek sesli nutuk devam ediyor.

Kadın, görünüşe göre duruma aldırmadan "Bir şey sorgulayanınız var mı? Uyanın!" diye devam ediyor.

Ancak bu kısa ve öz karşı argüman, Twitter'da büyük ilgi gördü.

Bir kullanıcı "Bu olabilecek en mükemmel muhabbetti" diye yazdı.

Bir başkası da, "Bunu zil sesim yapabilirim" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcıysa, "Tarihte güzel bir an" dedi.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs