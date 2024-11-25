Dünyanın en sağlıklı kahvesi açıklandı: Türk kahvesi listeye giremedi! Günde 2 fincan içmek vücudu yeniliyor!

UZMANLAR NE DİYOR?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Demir, "Filtre kahve, diğer kahve türlerine göre daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Filtreleme işlemi, zararlı bileşenlerin azalmasını sağlarken faydalı antioksidanları korur" diyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise, "Günde 2 fincan filtre kahve tüketimi, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Ancak tüketim miktarına dikkat etmek ve aşırıya kaçmamak önemlidir" şeklinde uyarıyor.