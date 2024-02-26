Ege'nin en eski lezzetlerinden: İşte enfes tadıyla Ekmek Dolması tarifi...

Ege bölgesinde özellikle İzmir'in Seferihisar ilçesinde, "ramazanın hediyesi" olarak anılan ekmek dolması, pişirme tekniğiyle de dikkat çeken ve iftar ve sahur sofralarına lezzet katan bir yemektir. Bu geleneksel lezzet, özellikle Ramazan ayında uzun süre tok tutması nedeniyle tercih edilmektedir.

Seferihisar ve çevresindeki yöre halkı, bu eşsiz lezzeti geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline getirmişlerdir. Ancak günümüzde, ekmek dolması artık sadece Ramazan ayında değil, özel davetlerde ve özel günlerde de sıkça tercih edilen bir yemek haline gelmiştir.