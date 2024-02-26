Ege'nin en eski lezzetlerinden: İşte enfes tadıyla Ekmek Dolması tarifi...
Ege bölgesinde özellikle İzmir'in Seferihisar ilçesinde, "ramazanın hediyesi" olarak anılan ekmek dolması, pişirme tekniğiyle de dikkat çeken ve iftar ve sahur sofralarına lezzet katan bir yemektir. Bu geleneksel lezzet, özellikle Ramazan ayında uzun süre tok tutması nedeniyle tercih edilmektedir.
Seferihisar ve çevresindeki yöre halkı, bu eşsiz lezzeti geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline getirmişlerdir. Ancak günümüzde, ekmek dolması artık sadece Ramazan ayında değil, özel davetlerde ve özel günlerde de sıkça tercih edilen bir yemek haline gelmiştir.
Ekmek dolması, öncelikle iç harcının hazırlanmasıyla başlar. İç harç genellikle kıyma, soğan, biber, domates ve baharatlar ile zenginleştirilir. Bu karışım daha sonra özenle hazırlanmış ekmek içlerine doldurulur. Daha sonra ekmekler, özel bir pişirme tekniğiyle, genellikle fırında veya tencerede, yumuşak ve lezzetli hale gelene kadar pişirilir.
Ekmek dolması, hem doyurucu hem de lezzetli olmasıyla bilinir. İftar sofralarında ve sahur öğünlerinde sıkça tercih edilir çünkü içerdiği karbonhidratlar ve proteinler sayesinde uzun süre tok kalınmasını sağlar. Ayrıca, zengin iç harcı ve ekmeklerin yumuşak dokusuyla, her lokmada ayrı bir lezzet patlaması yaşatır. İşte enfes tadıyla Ekmek Dolması tarifi...
EKMEK DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 adet yuvarlak köy ekmeği
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 avuç ince doğranmış maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet patates
4 su bardağı et suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
EKMEK DOLMASI TARİFİ YAPILIŞI
Ekmeği alın ve üst-orta kısmından kapak olacak şekilde yuvarlak bir parça kesin.
Kestiğiniz parçayı bir kenara alın ve bu boşluktan başlayarak ekmeğin tüm içini elinizle çıkartın.
Böylece ekmeğin sadece dış kabuk kısmı kalmış olacak.
Boşalttığınız ekmek içlerini ellerinizle ufalayarak derince bir kaba alın ve bir kenara koyun.
Soğanı ince ince doğrayın ve bir tavaya aldığınız yağda güzelce kavurun.
Ardından kıymayı da ekleyerek kavurmaya devam edin.
Ufaladığınız ekmek içlerini ve ince doğranmış maydanozu da ileve edin ve güzelce karıştırın.
Baharatlarını da ekleyip, ocağın altını kapatın.
Hazırladığınız bu iç harçla ekmeğin içini güzelce doldurun ve bir kenara ayırdığınız kapakla ekmeğin tepesini tekrar kapatın.
Ekmekten daha büyük olacak şekilde bir fırın tepsisini alın, içini güzelce yağlayın ve kabuğunu soyup kalın yuvarlak dilimler şeklinde doğradığınız patatesleri, tüm tepsi zeminini kaplayacak biçimde yerleştirin.
Zemine yerleştirdiğiniz patateslerin üstüne hazırladığınız ekmek dolmasını oturtun.
Et suyunu ekmeğin üstüne gezdirin ve tepsiyi ocağın üstüne alın.
Tepsinin üstünü kapatabilecek büyüklükte bir tencereyi, ekmek dolmasının üstüne ters çevirin.
Böylece pişerken oluşacak olan buhar yardımıyla daha çabuk pişecektir.
Bu şekilde ocağa koyduğunuz tepsiyi ara ara kontrol ederek yaklaşık 1 saat orta ateşte pişmeye bırakın.
Pişirme süresinin sonunda patateslerin pişip, pişmediklerini kontrol edin.
Eğer patatesler de piştiyse dolmanız hazır demektir.
Ardından dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
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