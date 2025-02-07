Günlük hayatınızı daha huzurlu hale getirin: Stresle savaşan 7 süper meyve

Günümüzün hızlı tempolu yaşamı, iş stresi, yoğun sorumluluklar ve sosyal baskılar birçok insanın sık sık stres yaşamasına neden oluyor. Stres, yalnızca zihinsel değil, fiziksel sağlığı da olumsuz etkileyebilen bir faktördür. Ancak doğru beslenme ile stresin etkilerini azaltmak mümkündür. Özellikle bazı meyveler, içeriklerindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücudu sakinleştirmeye ve ruh halini dengelemeye yardımcı olur. İşte, stresi azaltan en etkili meyveler ve faydaları...