Karpuzlu limonata malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:03
<p>Güneşin kavurucu sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde biraz olsun serinlemek hepimizin en ihtiyaç duyduğu konuların başında geliyor.</p> <p>Yazın keyfini elinizde bir bardak karpuzlu limonatayla çıkarmak isterseniz, müthiş tarifimize bir göz atın.</p> <p>İşte dolabınızdan ayırmayacağınız oldukça pratik <strong>karpuzlu limonata</strong> tarifi....</p>

Güneşin kavurucu sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde biraz olsun serinlemek hepimizin en ihtiyaç duyduğu konuların başında geliyor.

Yazın keyfini elinizde bir bardak karpuzlu limonatayla çıkarmak isterseniz, müthiş tarifimize bir göz atın.

İşte dolabınızdan ayırmayacağınız oldukça pratik karpuzlu limonata tarifi....

<p><strong>Karpuzlu limonata için malzemeler:</strong></p> <p><strong>*</strong>1/2 adet orta boy karpuz (dilimlenmiş, kabukları çıkartılmı</p> <p>*3 adet orta boy limon</p> <p>*1,5 su bardağı soğuk su</p> <p>*3 yemek kaşığı</p> <p>*3 yemek kaşığı esmer şeker</p>

Karpuzlu limonata için malzemeler:

*1/2 adet orta boy karpuz (dilimlenmiş, kabukları çıkartılmı

*3 adet orta boy limon

*1,5 su bardağı soğuk su

*3 yemek kaşığı

*3 yemek kaşığı esmer şeker

<p><strong>Karpuzlu Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?</strong></p> <p>Malzemeleri hazırladıysanız sizi hemen tarifin detaylarıyla buluşturabiliriz.</p> <p>İlk olarak kabuğunu kesip dilimlere ayırdığınız karpuz çekirdeklerini tek tek ayıklayın. Ardından bol suda yıkayıp, üzerlerini kuruladığınız limon kabuklarını rendenin iri tarafıyla rendeleyin.</p>

Karpuzlu Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeleri hazırladıysanız sizi hemen tarifin detaylarıyla buluşturabiliriz.

İlk olarak kabuğunu kesip dilimlere ayırdığınız karpuz çekirdeklerini tek tek ayıklayın. Ardından bol suda yıkayıp, üzerlerini kuruladığınız limon kabuklarını rendenin iri tarafıyla rendeleyin.

<p>Daha sonra ortadan ikiye kestiğiniz limonların suyunu sıkın. Çekirdekleri ayıklanmış karpuzları küçük parçalar halinde blendera alın.</p> <p>Taze sıkılmış limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, soğuk su ve toz şeker ekledikten sonra blenderı çalıştırın.</p>

Daha sonra ortadan ikiye kestiğiniz limonların suyunu sıkın. Çekirdekleri ayıklanmış karpuzları küçük parçalar halinde blendera alın.

Taze sıkılmış limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, soğuk su ve toz şeker ekledikten sonra blenderı çalıştırın.

<p>Kısa sürede hazır olan karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün. Posa kısmını kullanmayın.</p> <p>Hazır olan karpuzlu limonatayı soğuttuktan sonra bol buzla servis edebilirsiniz.</p>

Kısa sürede hazır olan karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün. Posa kısmını kullanmayın.

Hazır olan karpuzlu limonatayı soğuttuktan sonra bol buzla servis edebilirsiniz.

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