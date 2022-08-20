Karpuzlu limonata malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
Güneşin kavurucu sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde biraz olsun serinlemek hepimizin en ihtiyaç duyduğu konuların başında geliyor.
Yazın keyfini elinizde bir bardak karpuzlu limonatayla çıkarmak isterseniz, müthiş tarifimize bir göz atın.
İşte dolabınızdan ayırmayacağınız oldukça pratik karpuzlu limonata tarifi....
Karpuzlu Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?
Malzemeleri hazırladıysanız sizi hemen tarifin detaylarıyla buluşturabiliriz.
İlk olarak kabuğunu kesip dilimlere ayırdığınız karpuz çekirdeklerini tek tek ayıklayın. Ardından bol suda yıkayıp, üzerlerini kuruladığınız limon kabuklarını rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
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