Karpuzlu limonata malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

Güneşin kavurucu sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde biraz olsun serinlemek hepimizin en ihtiyaç duyduğu konuların başında geliyor.

Yazın keyfini elinizde bir bardak karpuzlu limonatayla çıkarmak isterseniz, müthiş tarifimize bir göz atın.

İşte dolabınızdan ayırmayacağınız oldukça pratik karpuzlu limonata tarifi....